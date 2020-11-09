Заболевших ещё больше? 50% COVID-тестов оказались ошибочными

Учёные не выявили существенных различий в симптоматике у таких пациентов и у тех, у кого результат ПЦР-тест оказался положительным. По мнению исследователей, в связи с этим есть смысл ставить диагноз «коронавирусная инфекция» на основании клинической картины.

Выводы учёных ставят под сомнение данные официальной статистики по коронавирусу.

«Статистика в большинстве стран не учитывает людей, у которых COVID-19 не подтверждён лабораторно. Таким образом, можно предположить, что число людей, переболевших или умерших от COVID-19, существенно больше», - цитирует издание профессора Сеченовского университета, автора статьи Даниила Мунблита.

При этом даже официальные данные в последние дни заставляют власти РФ говорить о тревожной ситуации с распространением заболевания. Вот уже три дня подряд число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 в России бьёт антирекорды, превысив отметку в 20 тысяч.

Ранее высокую вероятность погрешностей при тестировании на COVID-19 признали в Минздраве. Там считают, что 30–40% таких анализов в России ошибочны по причине неправильного сбора биоматериалов.

Вирусолог, профессор Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире НСН согласился с этой точкой зрения.

«Забор пробы требует все-таки какого-то обучения лаборанта. Можно слишком деликатно брать эту пробу, и тогда она будет неполноценной. Но даже если правильно взять пробу, какой-то процент тестов даст отрицательный результат, потому что количество нуклеиновой кислоты в мазке может быть ниже возможностей метода», - сказал он.

А вот если тест – положительный, то инфекция, вероятнее всего, действительно есть, добавил Альтштейн.

Представители лабораторий, которые проводят исследования на коронавирус, перечислили основные правила при ПЦР-тестировании. Так, тесты необходимо брать и из ротоглотки, и из носоглотки, причём важна стерильность зонда и пробирки, в которую помещается материал, подчеркивают в «Хеликсе». При взятии мазка из горла врачи не должны касаться зондом щёк, языка, дёсен и губ.

Существуют рекомендации и для пациентов, которым предстоит тестирование. Минимум за час до исследования им не стоит есть пить, чистить зубы и полоскать рот, курить и жевать жевательную резинку, пишет РБК со ссылкой на лабораторных специалистов. Промывать нос или закапывать лекарства тоже не следует.

Ещё одно исследование – на этот раз британских врачей – выявило связь тяжёлого течения COVID-19 у пациентов с дефицитом витамина D, пишет газета Express. Пока это предварительные выводы: для более точных заключений нужен годичный цикл изучения.

Витамин D важен для иммунной системы. Частично удовлетворить потребность в нём позволяет пребывание на солнце. Витамин также содержится в жирных сортах рыбы, в меньших количествах – в сливочном масле и сыре.

По мнению руководителя отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктора Зуева, пичкать себя витаминами для профилактики коронавируса всё же не следует.

«В качестве профилактики нужно не хвататься за витамин D, а соблюдать рекомендованный режим самоизоляции. Это – прежде всего, вне зависимости от того, какого витамина вам не хватает. И, конечно, надо рационально питаться. Это не значит, что нужно обязательно употреблять в пищу ананасы и рябчиков. Питание должно быть рациональным, таким, чтобы ваш иммунитет не страдал. Это должна быть простая и здоровая пища – свежие овощи, фрукты, молочные продукты, много воды», - сказал он в эфире НСН.