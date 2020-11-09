Заболевших ещё больше? 50% COVID-тестов оказались ошибочными
Специалисты зачастую ошибочно не ставят диагноз «коронавирусная инфекция», опираясь только на результаты лабораторных исследований, говорят учёные. Таким образом, даже рекордные цифры заболеваемости последних дней могут быть неточными.
ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию, которые осуществляются при помощи мазка, ошибаются более чем в 50% случаев. К такому выводу пришли учёные, изучившие течение заболевания у пациентов в России, пишут «Известия». Так, у половины заболевших были отрицательные тесты, но при этом состояние лёгкие и специфические симптомы всё же указывали на COVID-19, говорится в материале.
Учёные не выявили существенных различий в симптоматике у таких пациентов и у тех, у кого результат ПЦР-тест оказался положительным. По мнению исследователей, в связи с этим есть смысл ставить диагноз «коронавирусная инфекция» на основании клинической картины.
Выводы учёных ставят под сомнение данные официальной статистики по коронавирусу.
«Статистика в большинстве стран не учитывает людей, у которых COVID-19 не подтверждён лабораторно. Таким образом, можно предположить, что число людей, переболевших или умерших от COVID-19, существенно больше», - цитирует издание профессора Сеченовского университета, автора статьи Даниила Мунблита.
При этом даже официальные данные в последние дни заставляют власти РФ говорить о тревожной ситуации с распространением заболевания. Вот уже три дня подряд число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 в России бьёт антирекорды, превысив отметку в 20 тысяч.
Ранее высокую вероятность погрешностей при тестировании на COVID-19 признали в Минздраве. Там считают, что 30–40% таких анализов в России ошибочны по причине неправильного сбора биоматериалов.
Вирусолог, профессор Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире НСН согласился с этой точкой зрения.
«Забор пробы требует все-таки какого-то обучения лаборанта. Можно слишком деликатно брать эту пробу, и тогда она будет неполноценной. Но даже если правильно взять пробу, какой-то процент тестов даст отрицательный результат, потому что количество нуклеиновой кислоты в мазке может быть ниже возможностей метода», - сказал он.
А вот если тест – положительный, то инфекция, вероятнее всего, действительно есть, добавил Альтштейн.
Представители лабораторий, которые проводят исследования на коронавирус, перечислили основные правила при ПЦР-тестировании. Так, тесты необходимо брать и из ротоглотки, и из носоглотки, причём важна стерильность зонда и пробирки, в которую помещается материал, подчеркивают в «Хеликсе». При взятии мазка из горла врачи не должны касаться зондом щёк, языка, дёсен и губ.
Существуют рекомендации и для пациентов, которым предстоит тестирование. Минимум за час до исследования им не стоит есть пить, чистить зубы и полоскать рот, курить и жевать жевательную резинку, пишет РБК со ссылкой на лабораторных специалистов. Промывать нос или закапывать лекарства тоже не следует.
Ещё одно исследование – на этот раз британских врачей – выявило связь тяжёлого течения COVID-19 у пациентов с дефицитом витамина D, пишет газета Express. Пока это предварительные выводы: для более точных заключений нужен годичный цикл изучения.
Витамин D важен для иммунной системы. Частично удовлетворить потребность в нём позволяет пребывание на солнце. Витамин также содержится в жирных сортах рыбы, в меньших количествах – в сливочном масле и сыре.
По мнению руководителя отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктора Зуева, пичкать себя витаминами для профилактики коронавируса всё же не следует.
«В качестве профилактики нужно не хвататься за витамин D, а соблюдать рекомендованный режим самоизоляции. Это – прежде всего, вне зависимости от того, какого витамина вам не хватает. И, конечно, надо рационально питаться. Это не значит, что нужно обязательно употреблять в пищу ананасы и рябчиков. Питание должно быть рациональным, таким, чтобы ваш иммунитет не страдал. Это должна быть простая и здоровая пища – свежие овощи, фрукты, молочные продукты, много воды», - сказал он в эфире НСН.
Между тем, иммунолог Ирина Ярцева для профилактики COVID-19 рекомендовала избегать стресса и больше дышать свежим воздухом – тогда и вакцина может не понадобиться, уверена она.
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