Врач раскрыла простой способ не заболеть коронавирусом без вакцины
Организм легко справится с вирусной инфекцией, если постоянно заботиться о своем здоровье и поддерживать иммунитет, заявила в эфире НСН терапевт Ирина Ярцева.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов выделил в отдельную группу людей, который могут оставаться здоровыми даже при тесном контакте с больными COVID-19. Специалист объяснил это генетической устойчивостью к вирусу или определенной работой иммунитета.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в интервью НСН заявила, что рецепт, как не заболеть, прост и доступен всем.
«Негативным фактором могут стать стрессы, ненормированный график работы, некачественные продукты питания, человек не успевает прогуляться и подышать свежим воздухом. Вакцинация показана ослабленным людям, в группе риска те, кто не может позаботиться о своем здоровье. И шанс у таких людей заболеть намного выше. Если же человек живет за городом, у него щадящий режим, спортом занимается, то все вирусные инфекции, а не только коронавирусная, иммунитет легко поборет. Такие люди могут обойтись и без вакцины, не заболеть при этом и не стать распространителями инфекции», - озвучила свою позицию иммунолог.
Ирина Ярцева поделилась своим опытом существования в период пандемии.
«Слежу за режимом сна, мне удалось вывезти семью к морю, где был полноценный отдых, солнце и фрукты. Я не курю, не хожу по барам и ресторанам. Я бываю на воздухе, проветриваю квартиру, увлажняю воздух. И все позволяет говорить, что моя иммунная система устойчива к любым вирусам. Если человек загнан, на нервах, курит, есть сопутствующие заболевания, вот тогда иммунная система не на вирусы обращает внимание, а на другие моменты, ее просто не хватает», - пояснила Ирина Ярцева.
28 октября постановлением Роспотребнадзора в России вводится всеобщий масочный режим. Глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эта мера должна помочь справиться с распространением коронавируса.
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