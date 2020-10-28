Врач раскрыла простой способ не заболеть коронавирусом без вакцины

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в интервью НСН заявила, что рецепт, как не заболеть, прост и доступен всем.

«Негативным фактором могут стать стрессы, ненормированный график работы, некачественные продукты питания, человек не успевает прогуляться и подышать свежим воздухом. Вакцинация показана ослабленным людям, в группе риска те, кто не может позаботиться о своем здоровье. И шанс у таких людей заболеть намного выше. Если же человек живет за городом, у него щадящий режим, спортом занимается, то все вирусные инфекции, а не только коронавирусная, иммунитет легко поборет. Такие люди могут обойтись и без вакцины, не заболеть при этом и не стать распространителями инфекции», - озвучила свою позицию иммунолог.

Ирина Ярцева поделилась своим опытом существования в период пандемии.

«Слежу за режимом сна, мне удалось вывезти семью к морю, где был полноценный отдых, солнце и фрукты. Я не курю, не хожу по барам и ресторанам. Я бываю на воздухе, проветриваю квартиру, увлажняю воздух. И все позволяет говорить, что моя иммунная система устойчива к любым вирусам. Если человек загнан, на нервах, курит, есть сопутствующие заболевания, вот тогда иммунная система не на вирусы обращает внимание, а на другие моменты, ее просто не хватает», - пояснила Ирина Ярцева.

28 октября постановлением Роспотребнадзора в России вводится всеобщий масочный режим. Глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эта мера должна помочь справиться с распространением коронавируса.

