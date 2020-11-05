Вирусолог объяснил высокую погрешность тестов на COVID-19

«Забор пробы требует все-таки какого-то обучения лаборанта. Можно слишком деликатно брать эту пробу, и тогда она будет неполноценной. Но даже если правильно взять пробу, какой-то процент тестов даст отрицательный результат, потому что количество нуклеиновой кислоты в мазке может быть ниже возможностей метода», - сказал он.

Альтштейн также рассказал, в каком случае тестам можно доверять.

«Если результат положительный, то в подавляющем большинстве случаев он верный. Убедиться в точности теста помогут клинические симптомы. Если у человека нет симптомов, и результат теста отрицательный, то с высокой вероятностью у него нет коронавируса», - заявил вирусолог.

За минувшие сутки в России выявили более 19 тысяч случаев COVID-19. Больше всего заболевших в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Нижегородской областях. Между тем, общее число инфицированных в стране достигло 1 712 858 человек.

