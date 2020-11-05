Вирусолог объяснил высокую погрешность тестов на COVID-19
Профессор Института имени Гамалеи рассказал в эфире НСН, в каких случаях тесты безошибочно определяют наличие коронавируса.
Около 30-40% тестов на COVID-19 дают ошибки, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. По его словам, это вызвано не качеством тестов, а неправильным взятием проб.
Вирусолог, профессор Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире НСН согласился с мнением Авдеева, отметив, что лаборантов следует лучше обучать.
«Забор пробы требует все-таки какого-то обучения лаборанта. Можно слишком деликатно брать эту пробу, и тогда она будет неполноценной. Но даже если правильно взять пробу, какой-то процент тестов даст отрицательный результат, потому что количество нуклеиновой кислоты в мазке может быть ниже возможностей метода», - сказал он.
Альтштейн также рассказал, в каком случае тестам можно доверять.
«Если результат положительный, то в подавляющем большинстве случаев он верный. Убедиться в точности теста помогут клинические симптомы. Если у человека нет симптомов, и результат теста отрицательный, то с высокой вероятностью у него нет коронавируса», - заявил вирусолог.
За минувшие сутки в России выявили более 19 тысяч случаев COVID-19. Больше всего заболевших в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Нижегородской областях. Между тем, общее число инфицированных в стране достигло 1 712 858 человек.
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