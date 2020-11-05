Вирусолог объяснил высокую погрешность тестов на COVID-19

Профессор Института имени Гамалеи рассказал в эфире НСН, в каких случаях тесты безошибочно определяют наличие коронавируса.

Около 30-40% тестов на COVID-19 дают ошибки, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. По его словам, это вызвано не качеством тестов, а неправильным взятием проб.

Вирусолог, профессор Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире НСН согласился с мнением Авдеева, отметив, что лаборантов следует лучше обучать.

В Минздраве рассказали, какие домашние животные могут заразиться коронавирусом

«Забор пробы требует все-таки какого-то обучения лаборанта. Можно слишком деликатно брать эту пробу, и тогда она будет неполноценной. Но даже если правильно взять пробу, какой-то процент тестов даст отрицательный результат, потому что количество нуклеиновой кислоты в мазке может быть ниже возможностей метода», - сказал он.

Альтштейн также рассказал, в каком случае тестам можно доверять.

«Если результат положительный, то в подавляющем большинстве случаев он верный. Убедиться в точности теста помогут клинические симптомы. Если у человека нет симптомов, и результат теста отрицательный, то с высокой вероятностью у него нет коронавируса», - заявил вирусолог.

За минувшие сутки в России выявили более 19 тысяч случаев COVID-19. Больше всего заболевших в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Нижегородской областях. Между тем, общее число инфицированных в стране достигло 1 712 858 человек.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ПандемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры