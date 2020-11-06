«Ждать 40 дней». Иммунолог назвал условие окончания пандемии COVID-19

«Плато наступит, когда количество заболевших достигнет 60% населения. Сейчас 20%, скорость примерно один процент в день. То есть еще ждать 40 дней. К слову, никаких волн нет. Как началась пандемия, она так и продолжается. Просто был перерыв на лето, так как весной были хорошие ограничительные меры. А сейчас скорость заболеваемости не пытаются снизить, чтобы быстрее достигнуть естественного завершения пандемии. Когда коллективный иммунитет достигнет 70-80%, пандемия закончится», - заявил Жемчугов.

Ученый также объяснил, почему изначальное происхождение вируса невозможно установить, несмотря на возможности моделирования.

«Чтобы моделировать инфекцию, ученые создали инвирус методом обратной генетики. Его используют для работы над вакцинами. Однако происхождение нельзя установить, так как на нем нет заклепок и сварных швов», - сказал он.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в эфире НСН заявил, что пик коронавируса наступит раньше декабря, однако точная дата зависит от соблюдения санитарных правил. Он также выразил мнение, что заболеваемость может снизиться к концу весны 2021 года.

В свою очередь, президент Российской академии наук Александр Сергеев считает, что по оптимистичному прогнозу популяционный иммунитет к COVID-19 может сформироваться к началу лета. Он предупредил, что это не означает полной победы над коронавирусной инфекцией, поскольку COVID-19 «изворотлив и мутирует».

