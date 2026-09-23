МИД: Россия не поддержит расширение Совбеза ООН за счёт западных стран

Он указал, что Москва будет против, если будет вероятность, что в случае реформы совет будет ослаблен или раздут до потери работоспособности.

«Аррогантное поведение... государств западного меньшинства... всё больше наводит страны мирового большинства на мысль о необоснованности подобных притязаний... тем более, если это касается заявки от «вражеских государств», определение которым содержится в Уставе ООН», - заключил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает необходимой реформу Совета Безопасности ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».