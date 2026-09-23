МИД: Россия не поддержит расширение Совбеза ООН за счёт западных стран
Россия не поддержит расширение Совета Безопасности ООН за счёт западных стран. Как пишет RT, об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
Он указал, что Москва будет против, если будет вероятность, что в случае реформы совет будет ослаблен или раздут до потери работоспособности.
«Аррогантное поведение... государств западного меньшинства... всё больше наводит страны мирового большинства на мысль о необоснованности подобных притязаний... тем более, если это касается заявки от «вражеских государств», определение которым содержится в Уставе ООН», - заключил дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает необходимой реформу Совета Безопасности ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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