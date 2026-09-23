«Это козырь!»: Почему Мадьяр осадил Украину шуткой про «деревенскую команду»
Венгрии не нравится желание Киева доминировать в Восточной Европе, а большинство венгров, мягко говоря, не любят Украину и военный конфликт, сказал в эфире НСН Габор Штир.
Возможное вступление Венгрии в «Карпатскую восьмерку» является козырем Будапешта, предпочитающего действовать с Украиной с позиции силы, объяснил в интервью НСН венгерский журналист Габор Штир.
Лидер киевского режима Владимир Зеленский ранее заявил о создании «Карпатской восьмерки», назвав Венгрию в составе входящих в нее стран. Однако премьер Венгрии Петер Мадьяр опроверг эту информацию, сравнив организацию с «футбольной командой из соседней деревни», когда «мы не знаем друг друга, но ты уже в команде и еще должен принести мяч». Штир пояснил, почему Венгрия не спешит вступать в объединение Зеленского.
«Это козырь в руках венгерского правительства, потому что Украина обещала что-то сделать с правами нацменьшинств, но ничего не случилось. Они не хотят отдавать этот козырь и оставляют его на руках. Это игра. Правительство чувствует, что с Украиной можно говорить только с позиции силы, если хочешь чего-то добиться. Польше тоже это не очень нравится. Пытаясь создать это сообщество, Украина хочет доминировать в центрально-восточном регионе Европы. Идет соревнование с Польшей. Венгрии тоже не нравится доминирование Украины, она не хочет очень близкие отношения с Киевом», - отметил эксперт.
При этом Штир уверен, что эта шутка не ухудшит отношения Венгрии с Украиной.
«Дальнейшего обострения не будет. Напряженность остается, но хуже точно не будет. Наверное, Евросоюз просит Венгрию наладить отношения с Украиной, но это и внутриполитический вопрос. Большинство венгерского общества, мягко говоря, не очень любит Украину и этот конфликт. Мадьяр не хочет ухудшать рейтинг популярности партии», - заключил собеседник НСН.
По словам Зеленского, «Карпатская восьмерка» (С8) объединяет Украину, Австрию, Венгрию, Польшу, Румынию, Сербию, Словакию, Чехию и Евросоюз в целом. С8 позиционируется не как военный союз, а региональная площадка для координации вопросов безопасности, энергетики, логистики и других сфер, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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