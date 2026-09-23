Возможное вступление Венгрии в «Карпатскую восьмерку» является козырем Будапешта, предпочитающего действовать с Украиной с позиции силы, объяснил в интервью НСН венгерский журналист Габор Штир.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский ранее заявил о создании «Карпатской восьмерки», назвав Венгрию в составе входящих в нее стран. Однако премьер Венгрии Петер Мадьяр опроверг эту информацию, сравнив организацию с «футбольной командой из соседней деревни», когда «мы не знаем друг друга, но ты уже в команде и еще должен принести мяч». Штир пояснил, почему Венгрия не спешит вступать в объединение Зеленского.