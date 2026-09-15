«У самих мало!»: В России исключили поставки самолетов за рубеж
России необходимо 1000-1200 самолетов, чтобы закрыть потребности авиаотрасли, сказал НСН Юрий Сытник.
Россия не в состоянии предложить мировому рынку современные отечественные самолеты, так как не может закрыть даже свои внутренние потребности, ведущие авиакомпании еле сводят концы с концами. Об этом НСН заявил заслуженный пилот России Юрий Сытник.
В ближайшие 20 лет мировому авиарынку потребуется около 42 тысяч новых самолетов, причем 45% поставок придется на Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщает Reuters со ссылкой на прогноз Airbus на 2026-2045 годы. Сытник отметил, что Россия вряд ли сможет что-то предложить мировому рынку, поскольку сама испытывает дефицит техники.
«Пока мы ничего не можем предложить мировому рынку, поскольку наши новые самолеты, такие, как МС-21 или Sukhoi Superjet 100, еще не доведены до ума, они не российского производства: очень много запчастей поступают из-за рубежа, особенно это касается электроники. Нам самим нужно 80 лет, чтобы наполнить свой рынок. Пока не поменяется руководство в российской авиаотрасли, пока не изменится сама система подготовки, ничего не изменится. Многие говорят о том, что надо было возродить министерство гражданской авиации. Оно получало государственные деньги на заказ самолетов и само определяло, сколько самолетов и каких типов требуется», — сказал Сытник.
Собеседник НСН подчеркнул, что сегодня едва выживают даже передовые российские авиакомпании.
«Сейчас заказчика нет — даже ведущие авиакомпании еле-еле сводят концы с концами. Они находятся в незавидном финансовом положении и не могут заказать 10-15 самолетов и сделать предоплату на поставку двигателей, авионики, комплектующих, которых у нас сегодня катастрофически не хватает, а финансирования нет. Этим должно заниматься государство, а оно не занимается авиацией. Те деньги, которые сбрасываются на авиационную отрасль, успешно пилятся. Двигатель ПД-14 надо еще восемь лет доводить до ума, ПД-8 тоже, по сути, еще только родился. Двигатель нужно пестовать 5-10 лет, пока он не будет соответствовать зарубежным экземплярам. Кроме того, как можно продавать свои самолеты в другие страны, когда мы сами закупаем Boeing и Airbus?» — задался вопросом эксперт.
Всего, добавил Сытник, России сегодня нужно 1000-1200 самолетов.
«Если сейчас эксплуатируются примерно 700-800 самолетов, нам нужно 1000-1200 самолетов, в том числе для связи отдаленных населенных пунктов с большой землей. Вертолет Ми-8 любой модификации настолько дорогой, что буханка хлеба или мешок муки, доставленные в отдаленные районы, становятся золотыми», — отметил он.
Ранее член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев заявил, что заявка на потенциальную поставку Индии российских ближнемагистральных (региональных) турбовинтовых самолётов Ил-114 вызывает вопросы на фоне дефицита машин у отечественных авиаперевозчиков.
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