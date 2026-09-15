Россия не в состоянии предложить мировому рынку современные отечественные самолеты, так как не может закрыть даже свои внутренние потребности, ведущие авиакомпании еле сводят концы с концами. Об этом НСН заявил заслуженный пилот России Юрий Сытник.

В ближайшие 20 лет мировому авиарынку потребуется около 42 тысяч новых самолетов, причем 45% поставок придется на Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщает Reuters со ссылкой на прогноз Airbus на 2026-2045 годы. Сытник отметил, что Россия вряд ли сможет что-то предложить мировому рынку, поскольку сама испытывает дефицит техники.

«Пока мы ничего не можем предложить мировому рынку, поскольку наши новые самолеты, такие, как МС-21 или Sukhoi Superjet 100, еще не доведены до ума, они не российского производства: очень много запчастей поступают из-за рубежа, особенно это касается электроники. Нам самим нужно 80 лет, чтобы наполнить свой рынок. Пока не поменяется руководство в российской авиаотрасли, пока не изменится сама система подготовки, ничего не изменится. Многие говорят о том, что надо было возродить министерство гражданской авиации. Оно получало государственные деньги на заказ самолетов и само определяло, сколько самолетов и каких типов требуется», — сказал Сытник.