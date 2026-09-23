Российские силы ПВО за сутки сбили более 800 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за сутки сбили 868 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

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В ведомстве указали, что также были уничтожены три управляемые авиационные бомбы.

«Авиацией Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», - добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны РФ указали, что в ответ на действия ВСУ российская армия усилит удары по военным объектам в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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