«Происходит адаптация ресторанного бизнеса. Мы видим много закрытий, даже крупных ресторанных сеток. Соответственно каждый ресторатор пытается найти какие-то решения, чтобы остаться на плаву и сохранить свой ресторан. Однако не все адаптации успешны. Как правило, это эмоциональные действия, которые влекут только больше проблем. Например, у предприятия сократилась выручка и он начинает резать расходы, но все расходы уже порезаны, и тогда начинают залезать в то, что резать уже нельзя. Ухудшился сервис, качество и ресторан еще больше уходит в минус. Ты можешь добавить какие-то элементы для доставки, где-то использовать ИИ, сократив расходы. Можно где-то изменить маркетинг, но глобально поменять концепцию ресторана невозможно», — рассказал он.

Ранее Миронов заявил НСН, что лучший вариант для того, чтобы войти в ресторанный бизнес — это купить права на открытие уже успешной и известной сети.

