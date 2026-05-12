Самолеты в современных условиях эксплуатации не могут полностью обойтись без импортных запчастей. В условиях санкций приходится искать обходные варианты для ремонта и поставок новых компонентов, поэтому дополнительные препятствия в виде новых правил нежелательны. Об этом НСН заявил исполнительный директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.

Центр развития перспективных технологий, оператор системы маркировки «Честный знак», опроверг заявления о возможных угрозах для обслуживания самолетов в связи со вступлением в силу с 1 марта постановления правительства о маркировке радиоэлектроники. Как утверждает телеграм-канал Baza, под действие документа попали тысячи запчастей для линейки самых массовых лайнеров — Airbus. При возвращении в Россию после ремонта их надо заново вносить в систему «Честный знак». Отраслевые союзы и перевозчики заявили, что новые нормы не учитывают жёсткие реалии, в которых сейчас работает гражданская авиация. Однако в ЦРПТ подчеркнули, что радиоэлектроника, имеющая отношение к авиационным компонентам, исключена из перечня маркируемой продукции.