Незаменимый импорт: В авиаотрасли объяснили необходимость зарубежных запчастей
Полностью импортозамещенных самолетов в современных условиях технически быть не может, заявил НСН исполнительный директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.
Самолеты в современных условиях эксплуатации не могут полностью обойтись без импортных запчастей. В условиях санкций приходится искать обходные варианты для ремонта и поставок новых компонентов, поэтому дополнительные препятствия в виде новых правил нежелательны. Об этом НСН заявил исполнительный директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.
Центр развития перспективных технологий, оператор системы маркировки «Честный знак», опроверг заявления о возможных угрозах для обслуживания самолетов в связи со вступлением в силу с 1 марта постановления правительства о маркировке радиоэлектроники. Как утверждает телеграм-канал Baza, под действие документа попали тысячи запчастей для линейки самых массовых лайнеров — Airbus. При возвращении в Россию после ремонта их надо заново вносить в систему «Честный знак». Отраслевые союзы и перевозчики заявили, что новые нормы не учитывают жёсткие реалии, в которых сейчас работает гражданская авиация. Однако в ЦРПТ подчеркнули, что радиоэлектроника, имеющая отношение к авиационным компонентам, исключена из перечня маркируемой продукции.
«Многие авиационные запчасти зарубежных производителей сейчас под санкциями. Приходится вывозить их в третьи страны ремонтировать - это объективная реальность. Электронные авиакомпоненты в России вообще не ремонтируют - заменяют просто блоками. Опыт Ирана в этом плане помогает нам с практической точки зрения. Вывозим для ремонта в Арабские Эмираты, Турцию, с Китаем взаимодействуем. Бывает через посредников, типа Казахстана. Через них же мы получаем запчасти для Airbus, Boeing. Желающие заработать на этом находят способы обхода санкций. Однако все это увеличивает в конечном счете стоимость компонентов для российского получателя», - пояснил собеседник НСН.
Эксперт также подчеркнул, без компонентов зарубежного производства нельзя обойтись и в отечественных Superjet или МС-21, несмотря на импортозамещение.
«Импортных запчастей немало, хотя было заявлено, что авиационная промышленность готова полностью их заместить. По основным агрегатам это сделано, но далеко не по всем. При этом есть ряд компонентов, в том числе радиоэлектронных, которые невозможно импортозаместить. Если самолет совершает международные полеты, пусть даже в дружественные страны, все равно он должен соответствовать требованиям местных авиационных властей. Например, система предупреждения о столкновении воздушных судов, автоматизация взлета-посадки, если аэродром заточен под иностранные комплексы, они должны быть на борту тоже. Полностью импортозамещенных самолетов технически быть не может», - заключил Юрий Захарченко.
В Центре развития перспективных технологий отметили, что система маркировки не связана с санкционным давлением, не влияет на динамику цен на авиабилеты и не создаёт препятствий для эксплуатации самолётов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в госкорпорации «Ростех» также указали, что утверждения о возможном влиянии маркировки на ремонт авиапарка российских перевозчиков и удорожание перевозок не соответствуют действительности.
