«Пассажирская вместимость «Байкала» 9 мест, а «Суперджета» - 75 мест. Потом «Байкал» является самолетом аэродромного базирования. А ведь в нашей стране попробуй найди аэродром у каждой деревни. Ан-2 с его большими колесами мог садиться в каждой деревне благодаря своей высокой проходимости с точки зрения шасси. А в каждой деревне аэродром для «Байкала» мы не построим никогда, потому что слишком маленькие пассажиропотоки. Он что, будет летать от аэродрома к аэродрому? Зачем он тогда такой девятиместный нужен?», - отметил он.

При этом, по его словам, в России есть гораздо более перспективный проект, да еще и интересный всему миру.

«Есть проект Бе-200 нового поколения. Это самый эффективный пожарный самолет в мире. Вот благодаря международной кооперации, по которой проводилась его сертификация, мы получили этот необходимый опыт и использовали его для «Суперджета» и для МС-21, когда это было возможно. Но, тем не менее, в связи с тем, что двигатель для Бе-200 производился на Украине, мы теперь не можем его ни производить, ни получать из Запорожья. То есть в конечном счете на Бе-200 можно было отработать систему международной сертификации, но пока Россия в этом направлении не делает почти ничего», - подытожил он.

