Куда ему летать? Проект самолета «Байкал» в России признали бесперспективным
Сроки по сертификации «Байкала» постоянно переносятся, к тому же вся его авионика зависит от импортозамещения, заявил НСН Юрий Захарченко.
Есть намного более перспективные авиационные проекты, чем «Байкал», который к тому же имеет вместимость лишь 9 мест и может базироваться только на аэродроме. Об этом НСН рассказал исполнительный директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА, разработчик самолета «Байкал») сменил генерального директора. С 15 мая этот пост занял Олег Доценко, пишет «СПАРК-Интерфакс». Его предшественник Игорь Озар покинул должность, проработав около восьми месяцев. Захаренко рассказал, на какой стадии сейчас находится проект самолета «Байкал» и оценил, насколько он перспективен.
«Директор проекта сменился в основном из-за того, что сроки сертификации самолета очередной раз сдвинулись на 2027 год. Пришел специалист по двигателю. Но с точки зрения проектирования, двигатель и самолет, как система, совершенно разные вещи. К тому же «Байкал» тоже отчасти коснулась проблема импортозамещения. Авионика, бортовые системы - это все мы не производим. В нашей авиационной промышленности решения принимались на безальтернативной основе: не было конкурса проектов, потому что есть гораздо более перспективные проекты, чем «Байкал», в сфере малой авиации. Так что мы в очередной раз теряем инициативу. Можно было заняться самолетами с расширенными возможностями базирования, сверхкороткого взлета-посадки и т.д.», - отметил он.
При этом Захарченко указал, что технические характеристики «Байкала» проигрывают другим, уже имеющимся самолетам, из-за чего он фактически бесполезный.
«Пассажирская вместимость «Байкала» 9 мест, а «Суперджета» - 75 мест. Потом «Байкал» является самолетом аэродромного базирования. А ведь в нашей стране попробуй найди аэродром у каждой деревни. Ан-2 с его большими колесами мог садиться в каждой деревне благодаря своей высокой проходимости с точки зрения шасси. А в каждой деревне аэродром для «Байкала» мы не построим никогда, потому что слишком маленькие пассажиропотоки. Он что, будет летать от аэродрома к аэродрому? Зачем он тогда такой девятиместный нужен?», - отметил он.
При этом, по его словам, в России есть гораздо более перспективный проект, да еще и интересный всему миру.
«Есть проект Бе-200 нового поколения. Это самый эффективный пожарный самолет в мире. Вот благодаря международной кооперации, по которой проводилась его сертификация, мы получили этот необходимый опыт и использовали его для «Суперджета» и для МС-21, когда это было возможно. Но, тем не менее, в связи с тем, что двигатель для Бе-200 производился на Украине, мы теперь не можем его ни производить, ни получать из Запорожья. То есть в конечном счете на Бе-200 можно было отработать систему международной сертификации, но пока Россия в этом направлении не делает почти ничего», - подытожил он.
Ранее замглавы Минпромторга Михаил Юрин заявил, что в России планируют модернизировать свыше 16 авиационных производств, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
