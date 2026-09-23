Чтобы исключить отравления шаурмой, надо либо запрещать общепринятый способ ее приготовления, либо жесточайшим образом контролировать качество курицы на фабриках. Об этом в пресс-центре НСН рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

«Очень часто курица с фабрик приходит с сальмонеллезом. Он гарантировано погибает при температуре 70 градусов в течение 10 минут. Когда шаурма готовится на бобинах, повар срезает от туда эти слои и неизбежно цепляет более сырые, которые до конца не прожарены. Так что если курица уже пришла с сальмонеллезом, то он переместится на потребителя. Конечно, виноват предприниматель, но что он может сделать при таком способе приготовления? Так что здесь либо выставлять жесточайший контроль на фабриках, либо запрещать бобины», — рассказал он.