Рестораторы назвали правила безопасного приготовления шаурмы
Сергей Миронов напомнил, что жарка курицы на бобинах не убивает инфекцию в курице, и она попадает на стол клиенту, а Игорь Бухаров напомнил, что только в России туда еще и добавляют майонез.
Чтобы исключить отравления шаурмой, надо либо запрещать общепринятый способ ее приготовления, либо жесточайшим образом контролировать качество курицы на фабриках. Об этом в пресс-центре НСН рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
«Очень часто курица с фабрик приходит с сальмонеллезом. Он гарантировано погибает при температуре 70 градусов в течение 10 минут. Когда шаурма готовится на бобинах, повар срезает от туда эти слои и неизбежно цепляет более сырые, которые до конца не прожарены. Так что если курица уже пришла с сальмонеллезом, то он переместится на потребителя. Конечно, виноват предприниматель, но что он может сделать при таком способе приготовления? Так что здесь либо выставлять жесточайший контроль на фабриках, либо запрещать бобины», — рассказал он.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в свою очередь указал, что в Турции другие стандарты по приготовлению шаурмы или донера.
«Когда участились случаи отравления шаурмой, мы решили разработать стандарт и попросили наших турецких коллег помочь нам. Они нам сказали, что, во-первых, не добавляют туда майонез. Почему у нас его добавляют? Понятно, что нам нравится вкус, но он скрывает нюансы курицы. Курица приходит вся обсемененная. К тому же у турков есть специальные тонкие ножи, потому что срезается лишь пол миллиметра обжаренного куска. У нас же есть коллеги, которые вообще обжаривают это на сковородке. Если это классический донер, то должен быть универсальный рецепт для всех», — рассказал он.
Ранее глава Союза потребителей России Алексей Койтов раскрыл НСН, что основной причиной повторяющихся отравлений в мелких точках общепита является мораторий на проверки и «ущербность» нынешней системы контроля.
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