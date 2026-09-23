Омбудсмен назвал сетевые рестораны самыми выгодными для бизнеса
Сергей Миронов раскрыл НСН, что на разработку и создание качественного ресторана уходит 200 тысяч долларов, так что лучше взять уже готовое решение.
Лучший вариант для того, чтобы войти в ресторанный бизнес — это купить права на открытие уже успешной и известной сети. Об этом в пресс-центре НСН рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
«Во-первых, рынок сетевых ресторанов растет. Сегодня франшиза — это наиболее безопасная форма работы. Когда ты берешь франшизу, ты можешь спрогнозировать выручку, можешь прогнозировать сработает или нет, то есть ты не ставишь эксперименты. Во-вторых, сегодня многие франшизы стали гиперпрофессиональными. То есть стоимость разработки одного хорошего ресторана, допустим $200 тысяч. Франшиза уже потратила миллионы долларов на разработку этого ресторана, на технологии, на меню, на продукты, на винную карту. Ты берешь уже готовый продукт, так что франшиза более выгодна», — рассказал.
Ранее основатель и гендиректор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров заявил НСН, что сейчас в сфере общепита происходит коррекция: рестораны, открывшиеся на подъеме в 2022-2024 годах авансом, не выдерживают и закрываются, как и те, что за 10 лет не попытались хоть как-то обновиться.
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