«Во-первых, рынок сетевых ресторанов растет. Сегодня франшиза — это наиболее безопасная форма работы. Когда ты берешь франшизу, ты можешь спрогнозировать выручку, можешь прогнозировать сработает или нет, то есть ты не ставишь эксперименты. Во-вторых, сегодня многие франшизы стали гиперпрофессиональными. То есть стоимость разработки одного хорошего ресторана, допустим $200 тысяч. Франшиза уже потратила миллионы долларов на разработку этого ресторана, на технологии, на меню, на продукты, на винную карту. Ты берешь уже готовый продукт, так что франшиза более выгодна», — рассказал.

Ранее основатель и гендиректор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров заявил НСН, что сейчас в сфере общепита происходит коррекция: рестораны, открывшиеся на подъеме в 2022-2024 годах авансом, не выдерживают и закрываются, как и те, что за 10 лет не попытались хоть как-то обновиться.

