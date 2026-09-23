Омбудсмен назвал сетевые рестораны самыми выгодными для бизнеса

Сергей Миронов раскрыл НСН, что на разработку и создание качественного ресторана уходит 200 тысяч долларов, так что лучше взять уже готовое решение.

Лучший вариант для того, чтобы войти в ресторанный бизнес — это купить права на открытие уже успешной и известной сети. Об этом в пресс-центре НСН рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Ресторатор заявил об ударе по бизнесу из-за доставки готовой еды

«Во-первых, рынок сетевых ресторанов растет. Сегодня франшиза это наиболее безопасная форма работы. Когда ты берешь франшизу, ты можешь спрогнозировать выручку, можешь прогнозировать сработает или нет, то есть ты не ставишь эксперименты. Во-вторых, сегодня многие франшизы стали гиперпрофессиональными. То есть стоимость разработки одного хорошего ресторана, допустим $200 тысяч. Франшиза уже потратила миллионы долларов на разработку этого ресторана, на технологии, на меню, на продукты, на винную карту. Ты берешь уже готовый продукт, так что франшиза более выгодна», — рассказал.

Ранее основатель и гендиректор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров заявил НСН, что сейчас в сфере общепита происходит коррекция: рестораны, открывшиеся на подъеме в 2022-2024 годах авансом, не выдерживают и закрываются, как и те, что за 10 лет не попытались хоть как-то обновиться.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:Ресторан

Горячие новости

Все новости

партнеры