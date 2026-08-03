Собеседник НСН также пояснил, для чего необходимы иллюминаторы.

«Если говорить о функции окон, то главная, конечно, безопасность. Пассажиры могут видеть, что происходит вокруг, в первую очередь это важно при взлете и посадке, можно наблюдать, штатно все происходит или есть какие-то неприятности. По крайней мере, пассажиры могут сообщить экипажу, что видят что-то необычное в окнах, что может потребовать реакции от экипажа. Окна, в отличие от мониторов, энергонезависимые. Если что-то произойдет с энергоснабжением на борту, то мониторы с видеокамерами работать перестанут. Хотя обеспечить повышенную надежность оборудования, вероятно, возможно. Кроме того, если покрыть внутреннюю поверхность салона ЖК-дисплеями, то возникнут требования, чтобы в случае аварийной ситуации пассажиров не порезало осколками этих дисплеев, но это тоже решаемая проблема», — добавил эксперт.

По словам Захарченко, Россия также работает над тем, чтобы снизить расход авиатоплива.

«У России есть достижения, которые позволяют добиваться почти двукратного снижения расхода топлива, но другими методами. Правда, пока эти достижения не реализуются. Аналогичные проекты есть, в частности, у ОКБ Мясищева. У лайнеров М-60 тоже предусмотрена эта концепция самолета с несущим фюзеляжем. Мало того, в России есть и более наукоемкие проекты в этой сфере, например, был проект ЭКИП с несущим фюзеляжем. Но если по М-60 ведутся исследования, разработки, то по ЭКИП был частный проект, он не был доведен до летного состояния. Потребовались исследования, которые не были проведены из-за недостатка финансирования», — подчеркнул собеседник НСН.

В заключение Захарченко заявил, что уменьшение расхода топлива не повлечет за собой падение стоимости авиабилетов.

«Снижение расхода топлива не влияет напрямую на стоимость авиабилета. Стоимость билета определяется спросом и предложением, а не ценой топлива. Однако, если будет создана ситуация, в которой авиакомпании будут вынуждены конкурировать между собой, снижение расхода топлива повлияет на стоимость авиабилетов», — подытожил он.

Ранее Захарченко заявил, что сейчас еще очень рано говорить о продаже самолетов Ил-114-300 Индонезии, так как еще не закончены все летные испытания и не пройдена сертификация самолета в России.

