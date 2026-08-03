В России усомнились, что в США появится самолет без окон к 2030 году
Иллюминаторы в самолете нужны прежде всего для безопасности, кроме того, ЖК-дисплеи, которыми планируют заменить иллюминаторы в США, при аварии могут травмировать пассажиров осколками, сказал НСН Юрий Захарченко.
Концепция самолета без иллюминаторов, реализуемая по схеме «одно крыло», практически нерешаемая, главным образом из-за несущего фюзеляжа, который требует определенного угла атаки. Об этом НСН заявил исполнительный директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.
Пассажирский самолет без окон хотят запустить к 2030 году в США — он сжигает до 50% меньше топлива, вмещает 250 человек и обещает превратить перелёт в «гостиную», сообщил Telegram-канал Mash. Отмечается, что проект JetZero Z4 уже получил $3 млрд на строительство первого завода. United Airlines собирается купить до 200 таких самолетов, если они пройдут испытания, первый полет полноразмерного прототипа лайнера ожидается в конце 2027 года. Самолет сделали по схеме «одно крыло»: фюзеляж и крылья превратили в единую конструкцию. Захарченко усомнился, что такой проект удастся реализовать.
«Эта концепция практически нерешаема. Сказывается отсутствие возможности управлять конфигурацией фюзеляжа с точки зрения взлетной конфигурации и крейсерской конфигурации. Основная проблема этого проекта — концепция так называемого несущего фюзеляжа. Он требует определенного угла атаки при полете. Угол атаки при крейсерском полете и при движении по полосе и стоянке у крыла разный. Соответственно, если сделать ровный пол при крейсерском полете, то при пробеге по полосе он будет расположен под углом, что не вполне отвечает требованиям безопасности. У обычного крыла эта проблема решается закрылками, а у фюзеляжа закрылок нет, у него сзади стоят двигатели», — сказал Захарченко.
Собеседник НСН также пояснил, для чего необходимы иллюминаторы.
«Если говорить о функции окон, то главная, конечно, безопасность. Пассажиры могут видеть, что происходит вокруг, в первую очередь это важно при взлете и посадке, можно наблюдать, штатно все происходит или есть какие-то неприятности. По крайней мере, пассажиры могут сообщить экипажу, что видят что-то необычное в окнах, что может потребовать реакции от экипажа. Окна, в отличие от мониторов, энергонезависимые. Если что-то произойдет с энергоснабжением на борту, то мониторы с видеокамерами работать перестанут. Хотя обеспечить повышенную надежность оборудования, вероятно, возможно. Кроме того, если покрыть внутреннюю поверхность салона ЖК-дисплеями, то возникнут требования, чтобы в случае аварийной ситуации пассажиров не порезало осколками этих дисплеев, но это тоже решаемая проблема», — добавил эксперт.
По словам Захарченко, Россия также работает над тем, чтобы снизить расход авиатоплива.
«У России есть достижения, которые позволяют добиваться почти двукратного снижения расхода топлива, но другими методами. Правда, пока эти достижения не реализуются. Аналогичные проекты есть, в частности, у ОКБ Мясищева. У лайнеров М-60 тоже предусмотрена эта концепция самолета с несущим фюзеляжем. Мало того, в России есть и более наукоемкие проекты в этой сфере, например, был проект ЭКИП с несущим фюзеляжем. Но если по М-60 ведутся исследования, разработки, то по ЭКИП был частный проект, он не был доведен до летного состояния. Потребовались исследования, которые не были проведены из-за недостатка финансирования», — подчеркнул собеседник НСН.
В заключение Захарченко заявил, что уменьшение расхода топлива не повлечет за собой падение стоимости авиабилетов.
«Снижение расхода топлива не влияет напрямую на стоимость авиабилета. Стоимость билета определяется спросом и предложением, а не ценой топлива. Однако, если будет создана ситуация, в которой авиакомпании будут вынуждены конкурировать между собой, снижение расхода топлива повлияет на стоимость авиабилетов», — подытожил он.
Ранее Захарченко заявил, что сейчас еще очень рано говорить о продаже самолетов Ил-114-300 Индонезии, так как еще не закончены все летные испытания и не пройдена сертификация самолета в России.
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