Утильсбор вызовет очередной взлет цен на нестабильном авторынке, что окончательно превратит личный транспорт в предмет роскоши, рассказал НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

В России с 1 января 2027 года повысят утильсбор на 10–20% в зависимости от типа техники. Прошлое повышение сбора помогло российскому автопрому добиться «важных результатов». За восемь месяцев 2026 года доля автомобилей российского производства на рынке достигла 63,5%. Об этом заявили в Минпромторге. Хайцеэр оценил последствия нового увеличения тарифа.