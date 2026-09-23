«Не сладкая история»: Что будет с авторынком после повышения утильсбора

Вырастут в цене не только импортные, но и российские модели, заявил НСН Ян Хайцеэр.

Утильсбор вызовет очередной взлет цен на нестабильном авторынке, что окончательно превратит личный транспорт в предмет роскоши, рассказал НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

В России с 1 января 2027 года повысят утильсбор на 10–20% в зависимости от типа техники. Прошлое повышение сбора помогло российскому автопрому добиться «важных результатов». За восемь месяцев 2026 года доля автомобилей российского производства на рынке достигла 63,5%. Об этом заявили в Минпромторге. Хайцеэр оценил последствия нового увеличения тарифа.

В России часть автовладельцев освободят от уплаты утильсбора
«Полагаю, что в стратегии развития автопрома до 2035 году есть положение, что должно продаваться столько автомобилей, сколько производится внутри страны. Это конечная цель. Параллельно наполняется бюджет. Это не самая сладкая история для кармана автовладельцев, потому что за счет роста утильсбора подтянутся цены не только на импортные, но и на отечественные машины. Авторынок и так чувствует себя мягко говоря, не очень хорошо — продажи нестабильны. Для того, чтобы он стабильно рос и креп, нужны доходы и люди, которые смогут приобретать автомобили не под те конские проценты, которые сегодня есть по кредитам. Это вопрос экономики и возможностей. Если бы цены росли соразмерно доходам, то никто не обращал бы внимания. А так сегодня автомобиль уже не повседневная вещь, а предмет роскоши», — отметил он.

Ранее Хайцеэр объяснил НСН, за счет чего российским автобрендам удается привлечь покупателей.

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ФОТО: ТАСС / Павел Ворожцов
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