Пассажир скончался на борту рейса Москва — Владивосток

В авиакомпании рассказали, что трагедия произошла 22 сентября во время выполнения рейса SU1726.

«Внезапно ухудшилось состояние здоровья одного из пассажиров. Экипаж начал оказывать помощь совместно с медработником, который был среди пассажиров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолёт совершил посадку в Благовещенске. Прибывшие медики констатировали смерть пассажира.

Ранее на борту самолёта авиакомпании «Россия», летевшего из Красноярска в Новый Уренгой, родился ребёнок, пишут «Известия».

