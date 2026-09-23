Пассажир скончался на борту рейса Москва — Владивосток
Пассажир умер на борту самолёта «Аэрофлота», следовавшего из Москвы во Владивосток. Об этом сообщает ТАСС.
В авиакомпании рассказали, что трагедия произошла 22 сентября во время выполнения рейса SU1726.
«Внезапно ухудшилось состояние здоровья одного из пассажиров. Экипаж начал оказывать помощь совместно с медработником, который был среди пассажиров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что самолёт совершил посадку в Благовещенске. Прибывшие медики констатировали смерть пассажира.
Ранее на борту самолёта авиакомпании «Россия», летевшего из Красноярска в Новый Уренгой, родился ребёнок, пишут «Известия».
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