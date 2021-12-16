«Ему уже все равно»: Иммунолог объяснила седьмую прививку Жириновского от COVID

Не стоит следовать примеру главы ЛДПР Владимира Жириновского в вопросе вакцинации, поскольку у пожилых людей антитела в принципе плохо вырабатываются, отметила иммунолог Зоя Скорпилева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



Накануне лидер ЛДПР в своём Telegram-канале заявил, что в седьмой раз вакцинировался от коронавируса. Комментируя это известие, иммунолог отметила, что у пожилых людей может быть слабый иммунный ответ, однако бустерные прививки у них также дают хороший результат.