«Ему уже все равно»: Иммунолог объяснила седьмую прививку Жириновского от COVID
Показатели антител у многих людей старше 70 невысокие, поэтому им показаны бустерные прививки, отметила иммунолог Зоя Скорпилева.
Не стоит следовать примеру главы ЛДПР Владимира Жириновского в вопросе вакцинации, поскольку у пожилых людей антитела в принципе плохо вырабатываются, отметила иммунолог Зоя Скорпилева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне лидер ЛДПР в своём Telegram-канале заявил, что в седьмой раз вакцинировался от коронавируса. Комментируя это известие, иммунолог отметила, что у пожилых людей может быть слабый иммунный ответ, однако бустерные прививки у них также дают хороший результат.
«Мне кажется, ему уже всё равно. И потом, Владимир Вольфович уже человек возрастной, у них в принципе иммунный ответ идет достаточно слабый, то есть быстро исчезают антитела к коронавирусу. Еще есть такой эффект, как «иммунологическая яма», у многих людей старше 70 иммуноглобулин G может не выявляться. Даже если человек, например, болел корью, у него может не обнаружиться антител, хотя иммунитет сохраняется, и снова корью он не заболеет. Видимо, организм перестает тратить на это свои силы. Всё очень индивидуально. Нужно смотреть, что в анамнезе у человека», - пояснила специалист.
Ранее спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» распространяется очень быстро, число зараженных этой мутацией удваивается каждые два-три дня.
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