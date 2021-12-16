Онищенко рассказал о пользе QR-кодов
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что не видит ничего плохого в QR-кодах, свидетельствующих о вакцинации от коронавируса.
«Если есть такая возможность, то почему бы их не ввести. Чтобы вы не с бумажками ходили и не тыкали этими справками, а цивилизованный метод, который предоставляет данные о вас, о сроках прививки. Что в этом плохого?» - сказал Онищенко в эфире «Радио 1».
По его словам, QR-коды могут спасти людей в экстренных ситуациях. Например, если они потеряли сознание на улице.
Депутаты Госдумы в четверг одобрили в первом чтении законопроект о доступе в общественные места по QR-кодам.
При этом другой законопроект, предполагающий введение QR-кодов на транспорте, не будет принят до Нового года.
«Под Новый год вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей», - заявил в середине декабря президент России Владимир Путин.
Ранее лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал вынужденной, но правильной мерой введение в России QR-кодов.
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