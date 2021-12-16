Онищенко рассказал о пользе QR-кодов

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что не видит ничего плохого в QR-кодах, свидетельствующих о вакцинации от коронавируса.

«Если есть такая возможность, то почему бы их не ввести. Чтобы вы не с бумажками ходили и не тыкали этими справками, а цивилизованный метод, который предоставляет данные о вас, о сроках прививки. Что в этом плохого?» - сказал Онищенко в эфире «Радио 1».

По его словам, QR-коды могут спасти людей в экстренных ситуациях. Например, если они потеряли сознание на улице.

Депутаты Госдумы в четверг одобрили в первом чтении законопроект о доступе в общественные места по QR-кодам.

При этом другой законопроект, предполагающий введение QR-кодов на транспорте, не будет принят до Нового года.