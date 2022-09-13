«Цифры занижены!»: Иммунолог предупредил о новом всплеске заболеваемости COVID-19
Стабилизации по COVID-19 в России еще нет: в ближайшие дни будет всплеск в статистике, пик по числу заражений ожидается в ноябре, предупредил в эфире НСН кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России пока не стабилизировалась - ещё будет всплеск в статистике, однако реальных цифр мы всё равно не узнаем: нынешние данные, вероятно, занижены, заявил иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что в Москве стабилизировалась ситуация с коронавирусом, а рост заболеваемости произойдет не раньше конца ноября, передает РИА Новости.
«Никакая это не стабилизация ситуации. Мы помним, что еще на прошлой неделе было меньше 40 тысяч случаев, потом выстрелило до 52 тысяч. В период с 15 по 20 сентября начнут проявляться действия факторов социальной динамики, затем добавится погодный фактор. Все они будут проэпидемическими. Пока мы идем по инерции летнего периода, но должно быть осеннее обострение, заметный всплеск - цифры будут выше, чем летом. Но пока ничего не говорит, что мы дойдем до зимних уровней, когда в день выявлялось по 200 тысяч случаев», - сказал Крючков.
Собеседник «Радиоточки НСН» указал на большое снижение ПЦР-тестирований, а другого эффективного способа, который бы показывал реальную картину по COVID-19, нет.
«Мы не знаем объемов ПЦР-тестирования, потому что с февраля по май они упали в 8,5 раз. Думаю, сейчас объемы тестирования тоже небольшие, хотя они влияют на выявление заболеваемости. Посмотрим за госпитализациями. Данные по России отрывочные, и будем ли мы их полноценно получать, большой вопрос. Их агрегирует Минздрав и передает в федеральный оперштаб, но по конкретным городам, поселкам у нас информации нет и не было. Данные по новым случаям и смертям от коронавируса многократно занижены – колоссальная разница с реальными летальными исходами», - отметил Крючков.
Пик заболеваемости, по его словам, произойдет в ноябре, а прививочная кампания провалена.
«Пик, думаю, произойдет в ноябре. Кампания по вакцинации проваливается, показатели только ухудшаются. Уровень коллективного иммунитета очень низкий, официально месяц назад называли цифру 7,5%, а по моим расчетам до 20%. Но это всё равно очень мало! Нет у нас и профилактических мер – медицинские маски, дистанционная работа, учеба. Масочный режим еще возможен, но в 90% регионах вряд ли пойдут на дистанционный формат работы», - считает Крючков.
Он также обратил внимание, что в России только на треть защищены от коронавируса группы риска. При этом заразность вируса будет только расти.
«Думаю, что патогенность вируса начнет тоже расти. Самое плохое, что коронавирус, с учетом новых штаммов, в 8-9 раз заразнее гриппа. Группы риска у нас защищены на 30-35%», - резюмировал Крючков.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире НСН сказал, что коллективный иммунитет к коронавирусу растет за счет переболевших.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+44 045 / сут.
Умерли
386 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+48 187 / сут.
- Посольство в Париже заявило о готовности России поставлять газ в Евросоюз
- МИД не получил никаких объяснений слов Борреля о России
- Шольц заявил, что гордится возможностью отказаться от российского газа
- Джейсон или Ганнибал Лектор: Россияне раскритиковали новый памятник Третьяку
- Экс-зампред правительства Пензенской области Трохин пропал в Москве
- Убийцы бизнесмена Калмановича получили от 18 до 22 лет колонии
- В Госдуме предложил восстановить доступ к Instagram в РФ
- Психологи выяснили, что российские женщины несчастнее мужчин
- Серия взрывов прогремела над Херсоном, работает ПВО. Видео
- Офис Зеленского обнародовал проект гарантий безопасности для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru