«Цифры занижены!»: Иммунолог предупредил о новом всплеске заболеваемости COVID-19

Пик заболеваемости, по его словам, произойдет в ноябре, а прививочная кампания провалена.

«Пик, думаю, произойдет в ноябре. Кампания по вакцинации проваливается, показатели только ухудшаются. Уровень коллективного иммунитета очень низкий, официально месяц назад называли цифру 7,5%, а по моим расчетам до 20%. Но это всё равно очень мало! Нет у нас и профилактических мер – медицинские маски, дистанционная работа, учеба. Масочный режим еще возможен, но в 90% регионах вряд ли пойдут на дистанционный формат работы», - считает Крючков.

Он также обратил внимание, что в России только на треть защищены от коронавируса группы риска. При этом заразность вируса будет только расти.

«Думаю, что патогенность вируса начнет тоже расти. Самое плохое, что коронавирус, с учетом новых штаммов, в 8-9 раз заразнее гриппа. Группы риска у нас защищены на 30-35%», - резюмировал Крючков.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире НСН сказал, что коллективный иммунитет к коронавирусу растет за счет переболевших.

