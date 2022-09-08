Иммунолог обозначил сроки окончания шестой волны коронавируса в РФ

По его словам, в настоящее время уровень заболеваемости в стране находится в стационарном состоянии, без резких всплесков заражения, а число заболевших от 1800 до 4500 тысяч в сутки не оказывает существенной нагрузки на российскую систему здравоохранения.

Эксперт отметил, что больницы и поликлиники справляются с наплывом заболевших, однако всё может резко поменяться.

«Обстановка в стране может резко поменяться, если возникнет новая мутация коронавируса. Мы сможем увидеть это по статистике заражённых. Напомню, что «омикрон» вызвал волну заболеваемости только через два месяца. Это процесс не одного дня», - подчеркнул Болибок, добавив, что шестая волна COVID-19 в России, по его мнению, закончится зимой.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что количество умерших из-за COVID-19 во всем мире продолжает снижаться, с февраля 2022 года еженедельное количество смертей сократилось на 80%, сообщает журнал «Профиль».