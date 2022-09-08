Иммунолог обозначил сроки окончания шестой волны коронавируса в РФ
Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что шестая волна коронавируса в России идёт уже 2,5 месяца и говорить о её окончании в ближайшее время не приходится, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, в настоящее время уровень заболеваемости в стране находится в стационарном состоянии, без резких всплесков заражения, а число заболевших от 1800 до 4500 тысяч в сутки не оказывает существенной нагрузки на российскую систему здравоохранения.
Эксперт отметил, что больницы и поликлиники справляются с наплывом заболевших, однако всё может резко поменяться.
«Обстановка в стране может резко поменяться, если возникнет новая мутация коронавируса. Мы сможем увидеть это по статистике заражённых. Напомню, что «омикрон» вызвал волну заболеваемости только через два месяца. Это процесс не одного дня», - подчеркнул Болибок, добавив, что шестая волна COVID-19 в России, по его мнению, закончится зимой.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что количество умерших из-за COVID-19 во всем мире продолжает снижаться, с февраля 2022 года еженедельное количество смертей сократилось на 80%, сообщает журнал «Профиль».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,9 млн+50 618 / сут.
Умерли
385 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
18,9 млн+50 293 / сут.
- Сообщения о смерти королевы Великобритании Елизаветы II оказались фейком
- Латвийская православная церковь отделяется от РПЦ
- Аксёнов заявил о возможности без референдумов присоединить республики Донбасса
- Иммунолог обозначил сроки окончания шестой волны коронавируса в РФ
- Бельгия предлагает ввести потолок цен на весь газ поступающий в Европу
- Эксперт назвал покупку iPhone 14 в России «налогом на глупость»
- Billboard: Sony Music объявила об окончательном уходе из России
- Bloomberg: Блинкен и Кулеба встретились в Киеве
- СМИ: состояние здоровья британской королевы Елизаветы II ухудшилось
- Кудрин назвал главную слабость российской экономики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru