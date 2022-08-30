Иммунологи поспорили о необходимости возвращения россиян на «удаленку»

«„Удаленка” – эффективная мера, но, если она будет соблюдаться, а не имитироваться. Почему эффективно? Резко разгружается транспорт, люди не собираются в закрытых помещениях. На протяжении предыдущих волн коронавируса практически ни разу, особенно в регионах, вовремя не вводили ограничения. Всегда это было крайне поздно, когда уже больницы были забиты», - сказал Крючков.

Собеседник «Радиоточка НСН» также назвал неэффективным предложение Роспотребнадзора об измерении школьникам температуры при входе.

«Измерение температуры отсеет самые жесткие случаи, но мешать распространению вируса это не будет. Ограничения нужно вводить уже с 1 сентября. У меня большие опасения вызывает вторая половина сентября, если ограничений не будет, то тогда начнется мощный всплеск. В этом сезоне никто не знает, какие будут суточные цифры, но, думаю, что за 100 тысяч случаев мы уйдем. Не в сентябре, конечно, а в октябре или начале ноября», - пояснил Крючков.