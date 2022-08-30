Иммунологи поспорили о необходимости возвращения россиян на «удаленку»
Специалисты в эфире НСН разошлись во мнениях по поводу возвращения в России удаленной работы и учебы из-за роста заболеваемости COVID-19.
Врач-иммунолог Николай Крючков и врач педиатр-иммунолог, телеведущий Андрей Продеус в беседе с «Радиоточкой НСН» разошлись во взглядах на возвращение в России удаленной работы и учебы.
Ранее руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко призвал вернуть в России удаленный формат работы. Вирусолог отметил, что в настоящий момент в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19, и осенью ситуация может осложниться. Он отметил, что подобная мера хорошо зарекомендовала себя во время предыдущих вспышек инфекции. Крючков инициативу поддерживает, а Продеус считает, что за ней нет научных обоснований.
«„Удаленка” – эффективная мера, но, если она будет соблюдаться, а не имитироваться. Почему эффективно? Резко разгружается транспорт, люди не собираются в закрытых помещениях. На протяжении предыдущих волн коронавируса практически ни разу, особенно в регионах, вовремя не вводили ограничения. Всегда это было крайне поздно, когда уже больницы были забиты», - сказал Крючков.
Собеседник «Радиоточка НСН» также назвал неэффективным предложение Роспотребнадзора об измерении школьникам температуры при входе.
«Измерение температуры отсеет самые жесткие случаи, но мешать распространению вируса это не будет. Ограничения нужно вводить уже с 1 сентября. У меня большие опасения вызывает вторая половина сентября, если ограничений не будет, то тогда начнется мощный всплеск. В этом сезоне никто не знает, какие будут суточные цифры, но, думаю, что за 100 тысяч случаев мы уйдем. Не в сентябре, конечно, а в октябре или начале ноября», - пояснил Крючков.
Андрей Продеус заявил НСН, что «удаленка» не нужна была и раньше.
«Все доказано научными исследованиями, статистикой, что «удаленка» не способствует остановке распространения вируса, тем более штамма «омикрон». Решение об удаленной работе будет скорее административным, чем основанным на науке», - считает Продеус.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что проведение термометрии школьников – адекватная мера, которая позволит выявить ребенка, находящегося на ранней стадии заболевания.
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