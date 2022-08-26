«Будет естественный локдаун»: Врач допустил по 100 тысяч заражений COVID-19 в сутки

В середине сентября число зараженных коронавирусной инфекцией в России может вырасти до 100-120 тысяч в сутки, в стране может начать действовать так называемый «естественный локдаун», рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН»

«Такие цифры достижимы. Волны в конце лета-начале осени могут быть двугорбыми. Сейчас идет плавный рост заболеваемости с периодическими понижениями. Как только поменяется характер погоды и начнется учебный год, все приедут с дач в города, начнется рост заболеваемости. Эти цифры достижимы на второй-третьей неделе учебного года, 7-14 сентября», - прогнозирует медик.

По словам Болибока, в результате в школах могут начать вводить карантин и переводить детей на дистант. Старшеклассников могут заставить сидеть в одном кабинете, а не переходить из класса в класс. Одновременно есть вероятность столкнуться с еще одной проблемой – естественным локдауном.