«Будет естественный локдаун»: Врач допустил по 100 тысяч заражений COVID-19 в сутки
Иммунолог Болибок в эфире НСН рассказал, что в середине сентября заболеваемость коронавирусом может увеличиться до 100 тысяч в сутки, а значит люди начнут массово выходить на больничные.
В середине сентября число зараженных коронавирусной инфекцией в России может вырасти до 100-120 тысяч в сутки, в стране может начать действовать так называемый «естественный локдаун», рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН»
«Такие цифры достижимы. Волны в конце лета-начале осени могут быть двугорбыми. Сейчас идет плавный рост заболеваемости с периодическими понижениями. Как только поменяется характер погоды и начнется учебный год, все приедут с дач в города, начнется рост заболеваемости. Эти цифры достижимы на второй-третьей неделе учебного года, 7-14 сентября», - прогнозирует медик.
По словам Болибока, в результате в школах могут начать вводить карантин и переводить детей на дистант. Старшеклассников могут заставить сидеть в одном кабинете, а не переходить из класса в класс. Одновременно есть вероятность столкнуться с еще одной проблемой – естественным локдауном.
«Такое в начале этого года было очень выражено в странах Европы и в какой-то степени в России. Когда, например, все водители, которые водят междугородные автобусы, заболели, нет водителей-дальнобойщиков, машинистов локомотивных бригад или закрываются какие-то учреждения, потому что все сотрудники на больничном. Такие явления естественного локдауна возможны на отметке 60-70 тысяч заболевших в день», - отметил иммунолог.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на днях заявила, что в преддверии нового учебного года введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется. При этом уровень коллективного иммунитета к COVID-19, по данным оперативного штаба на 12 августа, составляет 7,4%. Несмотря на это, более легкое течение заболевания связано с тем, что штамм «омикрон» переносится легче, чем «дельта». Возможно, по мнению Болибока, этому способствует и клеточный иммунитет.
«Коллективный иммунитет в России сейчас низкий, но у нас нет данных о состоянии клеточного иммунитета. Может оказаться, что заболеваемость омикроном протекает относительно легко, потому что у людей за время пандемии выработался и клеточный иммунитет. Массово изучать его очень дорого, поэтому такие тестирования не проводятся. Клеточный иммунитет – гораздо более мощная штука, чем белковый. Клетки способны уничтожить любой вариант коронавируса, а не только тот, против которого раньше вырабатывались антитела. Этим, возможно, объясняется, что течение коронавирусной инфекции сейчас относительно легкое», - считает собеседник НСН.
Врач добавил, что, по данным по Санкт-Петербургу за прошлый месяц, чаще погибают от COVID-19 люди ранее не болевшие им, не привитые или с массой проблем со здоровьем, которые ранее были привиты, но пропустили все сроки ревакцинации.
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