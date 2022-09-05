«Будет еще скачок»: Коллективный иммунитет к коронавирусу растет за счет переболевших

Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что рост заболеваемости будет связан с началом учебного года, возвращением россиян из отпусков и наращиванием социальных контактов.

«Мы уже видим рост обращений. Недели полторы рост заболеваемости еще возможен. Что касается коллективного иммунитета, то он высокий и сейчас приобретается за счет переболевших», - резюмировал Тимаков.

Ранее в эфире НСН иммунологи Андрей Продеус и Николай Крючков поспорили о необходимости возвращения россиян на «удаленку».

