«Будет еще скачок»: Коллективный иммунитет к коронавирусу растет за счет переболевших

Россия прошла очередной пик заболеваемости COVID-19, сказал НСН инфекционист Евгений Тимаков. 

В России пройден рост заболеваемости коронавирусом, который прогнозировался еще в конце июля, но небольшой скачок в сентябре еще возможен, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Попова: Пик заболеваемости коронавирусом пройден

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России замедлились темпы роста заболеваемости COVID-19, а Москва, Московская область и Санкт-Петербург уже прошли пик. Коллективный иммунитет к коронавируса она охарактеризовала как «достаточно высокий», добавив, что вводить дополнительные ограничения сейчас не требуется. Тимаков считает, что в сентябре ожидается еще один небольшой скачок заболеваемости.

«В конце июля еще прогнозировали, что именно таким образом будет протекать ситуация. В середине августа был выраженный рост заболеваемости. Учитывая, что у штамма «Омикрон» короткий инкубационный период, высокая контагиозность, потому волна не была затянута и заняла около 2 месяцев активного процесса. Сейчас мы видим ее конец. В сентябре будет еще один скачок, а затем ситуация стабилизируется», - сказал Тимаков.
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Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что рост заболеваемости будет связан с началом учебного года, возвращением россиян из отпусков и наращиванием социальных контактов.

«Мы уже видим рост обращений. Недели полторы рост заболеваемости еще возможен. Что касается коллективного иммунитета, то он высокий и сейчас приобретается за счет переболевших», - резюмировал Тимаков.

Ранее в эфире НСН иммунологи Андрей Продеус и Николай Крючков поспорили о необходимости возвращения россиян на «удаленку».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияИммунитет ЗдоровьеКоронавирус
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