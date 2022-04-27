«Вышел на политический уровень»: Константин Ярошенко возвращается на родину
Семья российского летчика долгие годы добивалась его возвращения в Россию, обращаясь к Путину и властям США.
МИД России сообщил, что американского студента Тревора Рида, осужденного в России за драку с полицейским при задержании, 27 апреля обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США по обвинению в подготовке к перевозке кокаина.
Как сообщил отец Рида, обмен произошел в Турции. По словам супруги Ярошенко Виктории, российский летчик уже летит на родину. При этом она сообщила «Известиям», что заранее знала об обмене.
«Я об этом узнала еще перед Пасхой, а сообщили мне о том, что он приезжает, сегодня. То, что его увезли из тюрьмы, я знала вчера. Он уже в Сочи. Плакать хочется, буду собираться в аэропорт», — сказала она.
В ЧЕМ ОБВИНЯЛИ ТРЕВОРА РИДА И ЯРОШЕНКО
Рида задержали 16 августа 2019 года в Москве. По версии следствия, полицейские застали его скандалившим на улице. При попытке его задержать он оказал сопротивление, а затем уже в полицейской машине напал на одного из сотрудников МВД. Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года назначил Риду девять лет колонии общего режима и взыскал по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу двоих потерпевших полицейских.
Вины Рид не признавал, поскольку, по его словам, в момент задержания был пьян и ничего не помнил о случившемся. Срок он отбывал в Мордовии, жаловался на травмы, полученные в колонии, и симптомы туберкулеза, а также объявлял голодовку из-за полученных взысканий.
Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в Соединенные Штаты. В сентябре 2011 года американский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы. Летчик жаловался на пытки после задержания, на ухудшение здоровья в тюрьме и недостаточность лечения.
Сообщалось, что велись переговоры об обмене Рида на российских граждан, осужденных в США, и Ярошенко - на американцев, осужденных в России. В мае 2021 года семья Ярошенко направила президенту США Джо Байдену письмо с просьбой его помиловать.
Байден 27 апреля заявил, что переговоры по обмену Рида требовали «трудных решений», которые «дались ему нелегко». При этом он отметил, что обмен Ярошенко на Рида состоялся при помощи союзников и партнеров США. Байден подчеркнул, что власти США продолжат добиваться возвращения в страну осужденного в РФ Пола Уилана и других американцев.
БОРЬБА ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
В США 24 августа 2018 года состоялась встреча Константина Ярошенко со своей женой и дочерью. Сразу по возвращению в Россию, в пресс-центре НСН состоялась пресс-конференция жены и дочери Ярошенко, в ходе которой они рассказали об условиях его содержания, отношении к ним американских спецслужб и борьбе за возвращение российского летчика на родину.
Жена летчика Виктория отмечала, что любому россиянину, который приезжает в США, может светить срок в 20 лет, если «он наступит не в ту лужу». По ее словам, избежать наказания Константин смог бы только в том случае, если бы он не полетел в Либерию, где и был арестован.
«Любой россиянин, который приезжает в Америку, уже «под большим оком». Наступил не в ту лужу – тебе могут дать 20 лет срока. Избежать ареста можно было бы, если бы он не полетел в эту Либерию. Его туда заманивали агенты, которые просили приехать и посмотреть самолет для дальнейшей эксплуатации. А посадили его не за намерение перевозки наркотиков, не за перевозку наркотиков – он их никогда не видел и в руках не держал. В его присутствии разговаривали два агента на английском языке. И его посадили за понимание, что идет разговор о наркотиках, но он это не понимал. Константин никогда не говорил ни о каких наркотиках, тем более о каких-то грузах», - заявляла жена летчика.
Виктория также призывала тогдашнего президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина решить вопрос о возвращении летчика на родину.
«С нашей стороны все возможности исчерпаны. Это уже вышло на политический уровень. Только главы государств могут решить эту проблему. Я хочу обратиться к Трампу и Путину. Я очень прошу поднять и решить этот вопрос по возвращению Константина на родину. Он согласен на все условия, которые пойдут с нашей стороны: где-то здесь сидеть, но вернуться в Россию», - говорила Виктория.
Также во время пресс-конференции она рассказывала, что Константин заявлял о желании отбывать срок в любой тюрьме, но на территории России. Он также просил жену передать просьбу о его переводе в Россию президенту РФ Владимиру Путину.
«Он хотел обратиться к президенту Владимиру Владимировичу Путину, чтобы решили проблему его перевода в Россию. Он сказал, что готов сидеть в любой тюрьме. Он обратился с тем, что не должны граждане России знать законы Америки и отсиживать по законам Америки ужасные сроки. Есть Конституция РФ о соблюдении прав человека», - заявляла Виктория Ярошенко.
В свою очередь дочь летчика Екатерина отмечала, что отец предупреждал ее и мать о возможной слежке.
«Он предупредил, чтобы мы были осторожны, поскольку за нами могут следить. В последнюю встречу все как будто с цепи посрывались. Там, где стояли автоматы с едой, есть линии, за которые заключенным вход воспрещен. Неоднократно заключенные заступали – и ничего, а ему сделали замечание, что он заступил. Было и второе замечание: у папы есть знакомый заключенный, его родственники подошли, а охранник опять кричит: “Ярошенко, почему ты с ними разговариваешь? Сядь”. Напор был», - делилась с НСН Екатерина.
Также она рассказывала, что ее отец сильно постарел за семь лет.
«Очень эмоционально прошли встречи. Особенно первая и последняя. Сложно было расставаться. Папу я узнала, я его из тысячи узнаю. Ему тяжело там одному находиться, он сказал, что я очень выросла. Папа выглядит не очень: он очень сильно постарел, уже есть седые волосы. У него странная аллергическая реакция пошла на лице, до сих пор остались проблемы с желудком, зубами», - говорила Екатерина.
Семья летчика неоднократно призывала лидеров России и США произвести обмен. В июне 2021 года в ходе прошедшего в Женеве саммита Россия - США главы двух стран обсуждали актуальные вопросы двусторонних отношений. По итогам саммита Путин заявил, что РФ и США могут найти определенные компромиссы по теме заключенных россиян, приговоренных в США, и американцев, отбывающих наказание в России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 705 / сут.
Умерли
375 тыс.+163 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 477 / сут.
- Путин заявил, что Запад уготовил украинцам судьбу расходного материала
- Еврокомиссия призвала страны ЕС подготовиться к новой фазе пандемии COVID-19
- Путин пообещал молниеносный ответ на вмешательство в ситуацию на Украине со стороны
- Матвиенко готова выйти с плакатом за свободу бизнеса, чтобы «экономика попёрла»: Видео
- СМИ: кортеж Пашиняна насмерть сбил женщину
- Ефимов: Москва выплатила более 1,5 млрд рублей по купонам двух выпусков облигаций
- Зеленский заявил, что его пригласили на саммит G20 в Индонезию
- Мишель: ЕС постепенно откажется от импорта российских энергоносителей
- Президент Болгарии Радев выступил против поставок вооружений на Украину
- Суд арестовал третьего фигуранта дела о покушении на телеведущего Соловьёва
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru