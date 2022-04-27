«Вышел на политический уровень»: Константин Ярошенко возвращается на родину

«Я об этом узнала еще перед Пасхой, а сообщили мне о том, что он приезжает, сегодня. То, что его увезли из тюрьмы, я знала вчера. Он уже в Сочи. Плакать хочется, буду собираться в аэропорт», — сказала она.

В ЧЕМ ОБВИНЯЛИ ТРЕВОРА РИДА И ЯРОШЕНКО

Рида задержали 16 августа 2019 года в Москве. По версии следствия, полицейские застали его скандалившим на улице. При попытке его задержать он оказал сопротивление, а затем уже в полицейской машине напал на одного из сотрудников МВД. Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года назначил Риду девять лет колонии общего режима и взыскал по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу двоих потерпевших полицейских.

Вины Рид не признавал, поскольку, по его словам, в момент задержания был пьян и ничего не помнил о случившемся. Срок он отбывал в Мордовии, жаловался на травмы, полученные в колонии, и симптомы туберкулеза, а также объявлял голодовку из-за полученных взысканий.

Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в Соединенные Штаты. В сентябре 2011 года американский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы. Летчик жаловался на пытки после задержания, на ухудшение здоровья в тюрьме и недостаточность лечения.