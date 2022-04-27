Отец студента Рида назвал место обмена сына на лётчика Ярошенко
Обмен российского лётчика Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида был произведён на территории Турции. Об этом сообщил отец гражданина США. МИД РФ объявил ранее, что процедура проведена сегодня, 27 апреля после длительного переговорного процесса.
Оба осуждённых в США и РФ были доставлены в Турцию. «Затем американский самолет встал рядом с российским, а Рида с Ярошенко одновременно провели мимо друг друга, как в кино», - рассказал отец студента в эфире CNN.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала успехом такой обмен. Омбудсмен подчеркнула, что очень рада возвращению гражданина РФ.
Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам заключения по обвинению в подготовке контрабанды крупной партии наркотиков из Либерии, где был ранее захвачен агентами американской спецслужбы. Россиянин полностью отрицает вину, она называет своё дело провокацией.
Студент из США Тревор Рид был осужден летом 2021 года в России на 9 лет колонии по делу о нападении на полицейских. Согласно материалам дела, это произошло в августе 2019 года, когда патрульные приехали по вызову жильцов дома на Ленинградском шоссе в Москве, жаловавшихся на пьяного молодого человека, устроившего ссору с женщинами.
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