Лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США

Организация WikiLeaks объявила в своём Twitter, что Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию её основателя Джулиана Ассанжа в США.

Джулиан Ассанж вступил в брак в тюрьме

«Судья в Великобритании постановил экстрадировать Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения», — подчеркнули в WikiLeaks.

В сообщении указано, что адвокаты смогут подать свои доводы до 18 мая, а окончательное решение об экстрадиции будет принимать глава МВД Великобритании Прити Пател.

Ранее Национальное собрание Франции отклонило проект резолюции с призывом к правительству предоставить Ассанжу политическое убежище, сообщает RT.

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ТЕГИ:СШАЭкстрадицияWikileaksДжулиан Ассанж
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