Лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США

«Судья в Великобритании постановил экстрадировать Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения», — подчеркнули в WikiLeaks.

В сообщении указано, что адвокаты смогут подать свои доводы до 18 мая, а окончательное решение об экстрадиции будет принимать глава МВД Великобритании Прити Пател.

Ранее Национальное собрание Франции отклонило проект резолюции с призывом к правительству предоставить Ассанжу политическое убежище, сообщает RT.