Лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США
Организация WikiLeaks объявила в своём Twitter, что Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию её основателя Джулиана Ассанжа в США.
«Судья в Великобритании постановил экстрадировать Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения», — подчеркнули в WikiLeaks.
В сообщении указано, что адвокаты смогут подать свои доводы до 18 мая, а окончательное решение об экстрадиции будет принимать глава МВД Великобритании Прити Пател.
Ранее Национальное собрание Франции отклонило проект резолюции с призывом к правительству предоставить Ассанжу политическое убежище, сообщает RT.
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