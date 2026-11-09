Россиянам рассказали, какие продукты подпадут под госмониторинг с 2027 года

Политик уточнил, что речь идет не о заморозке цен и не о регулировании торговых надбавок, а о наблюдении и анализе. Так хотят увидеть объективную картину ценообразования по всей цепочке — от производителя до прилавка.



В профильный список вошли рыба и несколько видов мяса — говядина, свинина, баранина, куры, плюс сливочное и подсолнечное масла, молоко, сыр и яйца, сахар, соль, мука и хлеб, рис, гречка и макароны, картофель, свекла, лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста.



Налоговики будут передавать сведения о сделках поставщиков с торговыми сетями, объемах реализации, доходах и расходах бизнеса в Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, антимонопольщикам и Росстат.



По мнению парламентария, это позволит отделять естественное подорожание — сезонность, логистику, стоимость сырья — от спекулятивного роста и реагировать точечно.



Ранее в Госдуме предложили обязать магазины указывать полную стоимость упаковки продуктов.

