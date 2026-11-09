Россиянам рассказали, какие продукты подпадут под госмониторинг с 2027 года
С 1 января 2027 года в России начнет действовать сквозной мониторинг цен на 24 социально значимых продукта. В перечень вошли рыба и несколько видов мяса, сливочное и подсолнечное масла, овощи и другие изделия. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.
Политик уточнил, что речь идет не о заморозке цен и не о регулировании торговых надбавок, а о наблюдении и анализе. Так хотят увидеть объективную картину ценообразования по всей цепочке — от производителя до прилавка.
В профильный список вошли рыба и несколько видов мяса — говядина, свинина, баранина, куры, плюс сливочное и подсолнечное масла, молоко, сыр и яйца, сахар, соль, мука и хлеб, рис, гречка и макароны, картофель, свекла, лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста.
Налоговики будут передавать сведения о сделках поставщиков с торговыми сетями, объемах реализации, доходах и расходах бизнеса в Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, антимонопольщикам и Росстат.
По мнению парламентария, это позволит отделять естественное подорожание — сезонность, логистику, стоимость сырья — от спекулятивного роста и реагировать точечно.
Ранее в Госдуме предложили обязать магазины указывать полную стоимость упаковки продуктов.
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