Летчик Ярошенко сообщил правозащитникам о пытках в Либерии и США

Заключенный в США летчик Константин Ярошенко заявил о пытках, которым подвергался в тюрьме на территории Соединенных Штатов и Либерии. Об этом заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Намереваюсь обратиться в связи с пытками российского гражданина как к правозащитникам США, с просьбой оказать содействие в расследовании, так и к властям США», - цитирует правозащитника «Интерфакс».

Летчик заявил о пытках в телефонном разговоре. По его словам, его похитили агенты спецслужб США, а с 28 по 30 мая 2010 года пытали в специальной комнате. Ярошенко рассказал об избиениях, лишении сна и еды. По его словам, он также подвергался пыткам на территории военной базы США.

Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии, его обвиняли в торговле кокаином. В сентябре 2011 года он был приговорен к 20 годам тюрьмы и до сих пор находится в заключении.

