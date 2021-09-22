Летчик Ярошенко сообщил правозащитникам о пытках в Либерии и США
Заключенный в США летчик Константин Ярошенко заявил о пытках, которым подвергался в тюрьме на территории Соединенных Штатов и Либерии. Об этом заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
«Намереваюсь обратиться в связи с пытками российского гражданина как к правозащитникам США, с просьбой оказать содействие в расследовании, так и к властям США», - цитирует правозащитника «Интерфакс».
Летчик заявил о пытках в телефонном разговоре. По его словам, его похитили агенты спецслужб США, а с 28 по 30 мая 2010 года пытали в специальной комнате. Ярошенко рассказал об избиениях, лишении сна и еды. По его словам, он также подвергался пыткам на территории военной базы США.
Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии, его обвиняли в торговле кокаином. В сентябре 2011 года он был приговорен к 20 годам тюрьмы и до сих пор находится в заключении.
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