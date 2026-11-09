Посольство сообщило об убийстве россиянина в ЮАР
Россиянин погиб в результате нападения неизвестных на трассе в ЮАР. Преступники ограбили мужчину и его супругу. Злоумышленники забрали личные вещи, после чего открыли огонь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Южно-Африканской Республике.
По данным ведомства, вечером 5 ноября супруги Анатолий и Елена Низовцева 1960 и 1964 годов рождения были в Йоханнесбурге. Там отправились на машине в сторону нацпарка Крюгер в провинции Мпумаланга.
Около 22:00 по местному времени в районе Экандастрии провинции Гаутенг они вынужденно остановились. Предположительно, для замены колеса. Неизвестные напали на них, когда те вышли из авто.
От полученных ранений Анатолий Низовцев скончался на месте. Тело погибшего отвезли в морг.
Ранее в Грузии поймали обвиняемых в убийстве туриста из РФ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Юрист: Персоналу семьи Джигана может грозить штраф за ложные показания
- СМИ: Франция обвинила Иран в кибератаках на холодильники супермаркетов
- Нейросеть стала продавцом и раздавала товары покупателям бесплатно
- Адвокат объяснила, как развестись, если супруг против
- Политолог предрек Европе рост разногласий вокруг переговоров с Россией
- Посольство сообщило об убийстве россиянина в ЮАР
- Россиянам рассказали, какие продукты подпадут под госмониторинг с 2027 года
- В Госдуме отреагировали на слова премьера Норвегии о звонке Путину
- Певица Слава похвасталась чаевыми, которые оставляет официантам
- Средняя пенсия госслужащих РФ в октябре составила почти 40 тысяч