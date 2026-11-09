Посольство сообщило об убийстве россиянина в ЮАР

По данным ведомства, вечером 5 ноября супруги Анатолий и Елена Низовцева 1960 и 1964 годов рождения были в Йоханнесбурге. Там отправились на машине в сторону нацпарка Крюгер в провинции Мпумаланга.



Около 22:00 по местному времени в районе Экандастрии провинции Гаутенг они вынужденно остановились. Предположительно, для замены колеса. Неизвестные напали на них, когда те вышли из авто.



От полученных ранений Анатолий Низовцев скончался на месте. Тело погибшего отвезли в морг.



Ранее в Грузии поймали обвиняемых в убийстве туриста из РФ.

