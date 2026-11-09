Посольство сообщило об убийстве россиянина в ЮАР

Россиянин погиб в результате нападения неизвестных на трассе в ЮАР. Преступники ограбили мужчину и его супругу. Злоумышленники забрали личные вещи, после чего открыли огонь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Южно-Африканской Республике.

Турист из РФ погиб при полете на параплане в Турции

По данным ведомства, вечером 5 ноября супруги Анатолий и Елена Низовцева 1960 и 1964 годов рождения были в Йоханнесбурге. Там отправились на машине в сторону нацпарка Крюгер в провинции Мпумаланга.

Около 22:00 по местному времени в районе Экандастрии провинции Гаутенг они вынужденно остановились. Предположительно, для замены колеса. Неизвестные напали на них, когда те вышли из авто.

От полученных ранений Анатолий Низовцев скончался на месте. Тело погибшего отвезли в морг.

Ранее в Грузии поймали обвиняемых в убийстве туриста из РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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