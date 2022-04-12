В Рязанской области уголовное дело возбуждено после гибели двух мужчин

Уголовное дело возбуждено после гибели двух мужчин в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.

Дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемого в преступлении - 38-летнего сотрудника полиции, задержали и заключили под стражу.

Согласно следствию, тела двух мужчин были обнаружены в лесополосе с повреждениями на теле. По информации МВД, на месте гибели мужчин находился также задержанный подозреваемый.





