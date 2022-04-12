В Рязанской области уголовное дело возбуждено после гибели двух мужчин
12 апреля 202221:33
Уголовное дело возбуждено после гибели двух мужчин в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.
Дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемого в преступлении - 38-летнего сотрудника полиции, задержали и заключили под стражу.
Согласно следствию, тела двух мужчин были обнаружены в лесополосе с повреждениями на теле. По информации МВД, на месте гибели мужчин находился также задержанный подозреваемый.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru