МИД РФ объявил об обмене студента Рида на летчика Ярошенко

Студента из США Тревора Рида, осужденного в России за драку с сотрудниками МВД, обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в американской тюрьме. Обмен произведён 27 апреля после длительного переговорного процесса, информирует МИД РФ.

Гражданин России Константин Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к переправке самолётом крупной партии кокаина. После этого лётчика депортировали в США.

Американский суд 7 сентября 2011 года приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы. Россиянин отрицает вину и считает дело против себя сфабрикованным. Сейчас Константин Ярошенко содержится в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут).

Студент из США Тревор Рид в августе 2019 года, согласно данным следствия, напал на сотрудников полиции, которые приехали после жалобы жильцов дома на Ленинградском шоссе в Москве на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с женщинами. Вину американец не признал.

Головинский суд Москвы летом 2021 года приговорил его к 9 годам колонии, его также обязали выплатить 300 тысяч рублей в пользу пострадавших полицейских. Мосгорсуд позже оставил приговор в силе.

