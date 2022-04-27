МИД РФ объявил об обмене студента Рида на летчика Ярошенко
Студента из США Тревора Рида, осужденного в России за драку с сотрудниками МВД, обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в американской тюрьме. Обмен произведён 27 апреля после длительного переговорного процесса, информирует МИД РФ.
Гражданин России Константин Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к переправке самолётом крупной партии кокаина. После этого лётчика депортировали в США.
Американский суд 7 сентября 2011 года приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы. Россиянин отрицает вину и считает дело против себя сфабрикованным. Сейчас Константин Ярошенко содержится в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут).
Студент из США Тревор Рид в августе 2019 года, согласно данным следствия, напал на сотрудников полиции, которые приехали после жалобы жильцов дома на Ленинградском шоссе в Москве на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с женщинами. Вину американец не признал.
Головинский суд Москвы летом 2021 года приговорил его к 9 годам колонии, его также обязали выплатить 300 тысяч рублей в пользу пострадавших полицейских. Мосгорсуд позже оставил приговор в силе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 705 / сут.
Умерли
375 тыс.+163 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 477 / сут.
- МИД РФ объявил об обмене студента Рида на летчика Ярошенко
- Mercedes рассказала о потерях из-за ухода из России
- Володин призвал активнее закручивать газовый вентиль в Европу
- Песков назвал провокацией заявления Киева о готовности захватить Приднестровье
- Макрона закидали помидорами во время поездки в муниципалитет Сержи
- В Кремле не подтвердили передачу Кириенко от Козака кураторства ДНР и ЛНР
- Песков ответил на вопрос об обмене Медведчука на украинских военных
- Матвиенко призвала не допустить снижения качества жизни граждан России
- Минпромторг допустил падение промпроизводства в РФ в 2022 году
- Россия ввела ответные санкции в отношении 287 британских парламентариев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru