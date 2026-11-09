«Меньше двух тысяч рублей чаевых я не оставляю, даже если поела на 100 рублей. Люблю жить на широкую ногу. Я не люблю жадин. Если плохо обслужили, все равно оставляю чаевые! Может, у человека настроение было плохое. А я таким образом это настроение подниму, и в следующий раз он уже хорошо обслужит гостей. Я была бы недовольна, если бы узнала, что кто‑то из коллег по цеху не оставляет чаевые», — сказала певица на мероприятии Crocus Fitness Awards 2026. Слова артистки приводит спецкор НСН.

Ранее блогер Денис Федосеев в своих соцсетях предложил официантам рассказать, кто из звезд никогда не оставляет чаевые. Лидером антирейтинга стала журналистка Ксения Собчак. Также несколько человек написали про Егора Крида. Подписчик назвал рэпера «омерзительным человеком», который не только не оставил чаевые, но и «откровенно издевался над официантами».

При этом в комментариях хватало и благодарных отзывов о звездах. Так, пользователи Сети писали, что Федор Бондарчук всегда оставляет 100% чаевых. Похвалы удостоились и Татьяна Буланова, Слава, Эмин Агаларов и Настя Самбурская.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов сказал НСН, что россияне стали больше оставлять чаевых, так как выросла масса наличных денег, это удобнее, чем переводить средства или использовать QR-коды.

