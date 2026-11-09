По его мнению, этот звонок стал переломным в политической карьере Стере. Теперь он будет укреплять повестку деталями, важными для себя лично, за счет геополитических лидеров, добавил Асафов.



Депутат объяснил, что подобное заявление ни о чем не свидетельствует, а Россия и раньше не отказывалась от диалога.



Парламентарий уточнил, что это подчеркивает стремление ЕС присоединиться к геополитическим процессам через звонок или заявление. В пример он привел президента Франции Эммануэля Макрона, который говорит, что ему удалось выбить место европейцам за столом переговоров, хотя подтверждения этому нет.



Ранее Йонас Гар Стере призвал Европу признать отсутствие изоляции Москвы.

