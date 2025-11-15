«Выйдет на лед»: Рудковская рассказала о здоровье Гном Гномыча

«Здоровье Саши — лучше. Но он выйдет на лед только в понедельник (17 ноября – прим. НСН). Он был на льду, но… Все нормально!», - сказала она.

В начале ноября сына Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко увезла скорая помощь после ледового шоу в Санкт-Петербурге. 12-летний Александр Плющенко, которого в Сети ласково называют Гном Гномычем, вышел кататься с температурой 39 и тошнотой.