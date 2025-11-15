«Выйдет на лед»: Рудковская рассказала о здоровье Гном Гномыча

В эфире НСН звездная мама Яна Рудковская призналась, что 12-летний Александр Плющенко чувствует себя лучше. 

Звездный продюсер Яна Рудковская на церемонии вручения премии журнала «Ok!» рассказала, что ее сын Александр Плющенко после болезни чувствует себя лучше и уже на следующей неделе выйдет на лед, а также призналась, что, если ее рука не заживет через два месяца, то ей назначат операцию. Слова знаменитости приводит спецкор НСН.

Сына Плющенко госпитализировали после выступления в шоу «Спящая красавица»

«Здоровье Саши — лучше. Но он выйдет на лед только в понедельник (17 ноября – прим. НСН). Он был на льду, но… Все нормально!», - сказала она.

В начале ноября сына Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко увезла скорая помощь после ледового шоу в Санкт-Петербурге. 12-летний Александр Плющенко, которого в Сети ласково называют Гном Гномычем, вышел кататься с температурой 39 и тошнотой.

Рудковская объявила об открытии отельного бизнеса с Плющенко

По словам известного отца мальчика, ребенку стало плохо ночью, но, чтобы он смог выступить, родители дали ему много лекарств. Замену Саше найти не смогли. Позже он сам выложил в Сети видео, в котором рассказал, что никто его не заставлял выходить на лед, и он самостоятельно так решил.

До этого издание «Super» писало, что на «Новой волне» окружающие заметили на левой руке Рудковской ортез — фиксирующее устройство. Тогда она сообщила, что травму получила из-за игры в падел-теннис, и теперь вынуждена носить ортез, ограничивающий движения. При этом в разговоре со спецкором НСН на церемонии журнала знаменитость призналась, что ее травмированная рука до сих пор болит, и ей предстоит операция.

Рудковская: Мой сын уже заработал на квартиру на «Патриках»

«Моя рука — не очень. Но я сегодня без ортеза. Продолжаю лечение. Если не поможет — через два месяца будет операция. Есть один врач, который специализируется на кисти», - сообщила Рудковская.

Ранее врач спортивной медицины Илья Мелехин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что ребенок в 12 лет не должен принимать решение самостоятельно, а последствия выступления на льду с высокой температурой могли быть очень серьезными.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/plushenkoofficial
ТЕГИ:КультураФигуристыЗдоровьеТемператураДети

Горячие новости

Все новости

партнеры