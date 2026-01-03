Правые силы выглядят единственной реальной надеждой Европы, считает глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом он написал в соцсети Х.

Глава РФПИ отреагировал на публикацию итальянского юриста Альберто Алеманно. Иностранный эксперт заявил, что Евросоюз подвергается критике, так как добился успеха.

«На данный момент правые силы в Европе выглядят как единственная реальная надежда: по крайней мере, они признают то, что видят все», - написал Дмитриев.

Он пояснил, что речь идет о массовой миграции, спаде экономики, «сокрушительной бюрократии» и более широком распаде по всему сообществу.

