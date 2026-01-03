В Таиланде турист из России умер во время прогулки в гористой местности

Российский турист умер на прогулке в гористой местности провинции Пхангнга в Таиланде. Об этом заявили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, передает ТАСС.

Ведомство получило сообщение о том, что 40-летний мужчина потерял сознание во время восхождения к храму Тхам Та Пан. Управление организовало спасательную операцию, на место прибыли медики, которые констатировали смерть туриста.

Тело россиянина доставили в больницу для вскрытия. По предварительным данным, причиной смерти мужчины мог стать тепловой удар.

Ранее в Таиланде 40 россиян попали в ДТП во время поездки на экскурсию в реке Квай.

