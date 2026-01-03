Сбербанк назвал основные киберугрозы для российских компаний

Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов перечислил ключевые киберугрозы для российских организаций в 2025 году. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«В 2025 году... ключевыми угрозами остались DDoS-атаки, кибершпионаж и атаки, направленные на приостановку работы или уничтожение ИТ-инфраструктуры c целью остановить бизнес-процессы», - отметил эксперт.

Злоумышленники рассчитывают получить своими действиями финансовую выгоду, вызвать резонанс в медиа, спровоцировать недоверие граждан к государству и бизнесу.

Также Кузнецов указал, что остаются актуальными атаки с использованием программ-шифровальщиков. Сумма запрашиваемого выкупа в отдельных случаях достигала 500 млн рублей. По словам зампреда правления Сбербанка, в РФ беспрецедентный уровень атак на корпоративный и государственный сектор по количеству и мощности.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в минувшем году количество успешных атак на финсектор сократилось до 1,07 тысячи - минимума за четыре года.

