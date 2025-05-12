Рудковская: Мой сын уже заработал на квартиру на «Патриках»

Александр Плющенко уже может купить квартиру в Москве в районе Патриарших прудов, заявила его мать, музыкальный продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале.

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«Патрики» считаются самым дорогим районом столицы. Средняя цена за квадратный метр недвижимости здесь составляет 1,4 млн рублей. По словам продюсера, такие деньги ее сыну приносит профессиональная карьера фигуриста. Он занимается этим спортом в академии своего отца — двукратного чемпиона Олимпиады Евгения Плющенко. Помимо соревнований, 12-летний Саша также участвует в ледовых шоу и представлениях.

Рудковская также добавила, что не будет против, если ее сын откажется кататься в будущем. Она подчеркнула, что такое хобби будет полезно в жизни и поможет выработать дисциплину.

Ранее Александр выполнил квалификационный норматив для участия во всероссийском турнире «Мемориал Жука», напоминает НСН.

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Фото: instagram.com/plushenkoofficial
ТЕГИ:КвартирыМоскваЕвгений Плющенко

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