Рудковская: Мой сын уже заработал на квартиру на «Патриках»
Александр Плющенко уже может купить квартиру в Москве в районе Патриарших прудов, заявила его мать, музыкальный продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале.
«Патрики» считаются самым дорогим районом столицы. Средняя цена за квадратный метр недвижимости здесь составляет 1,4 млн рублей. По словам продюсера, такие деньги ее сыну приносит профессиональная карьера фигуриста. Он занимается этим спортом в академии своего отца — двукратного чемпиона Олимпиады Евгения Плющенко. Помимо соревнований, 12-летний Саша также участвует в ледовых шоу и представлениях.
Рудковская также добавила, что не будет против, если ее сын откажется кататься в будущем. Она подчеркнула, что такое хобби будет полезно в жизни и поможет выработать дисциплину.
Ранее Александр выполнил квалификационный норматив для участия во всероссийском турнире «Мемориал Жука», напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп назвал возможные переговоры России и Украины в Стамбуле очень важными
- В Госдуме захотели запретить делить доходы от участия в СВО при разводе
- Трамп может прилететь в Стамбул 15 мая на переговоры России и Украины
- Умерла вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Гребешкова
- Австрия отказалась вступать в НАТО
- ЦБ не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки
- Карло Анчелотти стал главным тренером сборной Бразилии
- Балерина Алла Осипенко умерла в возрасте 92 лет
- Германия предупредила Россию о санкциях в случае отказа от прекращения огня
- Спектакли театра Вахтангова в Севастополе отменили из-за позиции Туминаса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru