Сына Плющенко госпитализировали после выступления в шоу «Спящая красавица»
12-летний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, был доставлен в больницу после участия в ледовом шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге, сообщает «Спорт-Экспресс».
Юный фигурист исполнял роль Принца. По словам его отца, мальчик вышел на лед, несмотря на плохое самочувствие: всю ночь до выступления у него держалась высокая температура и была тошнота. Евгений Плющенко отметил, что заменить сына было некем, поэтому тот решил откатать номер до конца.
После выступления Александру понадобилась медицинская помощь, и его доставили в больницу. В тот же день Евгений Плющенко отмечал 43-летие.
Александр Плющенко выступает в одиночном катании, имеет первый спортивный разряд и в октябре выиграл турнир в Наро-Фоминске, где стал единственным участником, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Гамбурге сожгли автомобиль семьи депутата Бундестага от партии АдГ
- Сына Плющенко госпитализировали после выступления в шоу «Спящая красавица»
- Секретари советов безопасности стран СНГ обсудят угрозы и вызовы в Москве
- Орбан обвинил и украинцев в утечке данных 200 тысяч граждан Венгрии
- Частную клинику в Нижнем Новгороде оштрафовали за незаконное проведение абортов
- Бывший президент Чехии Милош Земан госпитализирован
- В Италии раскрыли банду, похищавшую одежду Versace и продававшую ее онлайн
- В США предотвратили теракт, готовившийся сторонниками ИГ в Мичигане
- Военные следователи проверяют беглого рядового на причастность к новому убийству
- В Брянской области дрон атаковал скутер, ранен мирный житель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru