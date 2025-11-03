Сына Плющенко госпитализировали после выступления в шоу «Спящая красавица»

После выступления Александру понадобилась медицинская помощь, и его доставили в больницу. В тот же день Евгений Плющенко отмечал 43-летие.

Александр Плющенко выступает в одиночном катании, имеет первый спортивный разряд и в октябре выиграл турнир в Наро-Фоминске, где стал единственным участником, передает «Радиоточка НСН».

