Сына Плющенко госпитализировали после выступления в шоу «Спящая красавица»

12-летний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, был доставлен в больницу после участия в ледовом шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге, сообщает «Спорт-Экспресс».

Юный фигурист исполнял роль Принца. По словам его отца, мальчик вышел на лед, несмотря на плохое самочувствие: всю ночь до выступления у него держалась высокая температура и была тошнота. Евгений Плющенко отметил, что заменить сына было некем, поэтому тот решил откатать номер до конца.

После выступления Александру понадобилась медицинская помощь, и его доставили в больницу. В тот же день Евгений Плющенко отмечал 43-летие.

Александр Плющенко выступает в одиночном катании, имеет первый спортивный разряд и в октябре выиграл турнир в Наро-Фоминске, где стал единственным участником, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
