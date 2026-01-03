Рост тарифов и отчеты ТСЖ: Что изменится в сфере ЖКХ в 2026 году
Потребителей ждут две индексации коммунальных платежей в 2026 году — в январе и октябре, причем в октябре рост будет весьма существенным — на 8-22%. Вместе с тем заплатить за ЖКУ можно будет на пять дней позже.
В 2026 году в сфере ЖКХ ожидается несколько важных изменений. Среди них — перенос предельных сроков оплаты жилья и коммунальных услуг, индексация тарифов на коммунальные услуги, новые обязанности для управляющих компаний, ТСЖ и жилищных кооперативов и другие нововведения.
ТСЖ ОТЧИТАЕТСЯ
Уже с января 2026 года жилищные кооперативы, товарищества собственников жилья и управляющие компании обяжут каждый год загружать отчеты о проделанной работе в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), в том числе и показатели за 2025 год. Соответствующие поправки были приняты Федеральным законом №125-ФЗ в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и в Жилищный кодекс РФ.
Кроме того, в следующем году начнут действовать и цифровые технические паспорта, составляемые на основе данных о разрешениях на ввод новостроек. Уточняется, что АО «Дом.РФ» сможет вносить их в систему.
ОБЩЕНИЕ ПО MAXимуму
Также в 2026 году региональные операторы, ресурсоснабжающие и управляющие организации обяжут общаться с жителями через государственный мессенджер MAX, который становится обязательным и официальным каналом связи. Соответствующий законопроект был принят на заседании Совета Федерации в декабре. Контролировать домовые чаты будут жилищные инспекции.
Вместе с тем вовсе не требуется использовать только MAX — общаться с собственниками по-прежнему можно через другие менеджеры, телефоны и сайты. MAX лишь дополняет уже имеющиеся способы связи.
Кроме того, на органы госжилнадзора возложат обязанности не только по проверке документов, но и по контролю взаимодействия с собственниками жилья.
Отдельный порядок предусмотрен для москвичей. Для обязательного взаимодействия с горожанами можно будет пользоваться региональными информационными системами, то есть вместо MAX можно использовать систему «Электронный дом» или реализовать их интеграцию.
ЗАПЛАТИТЬ МОЖНО ПОЗЖЕ…
Также в 2026 году будут перенесены на пять дней предельные сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг и предоставления платежных документов: с 1 марта оплатить ЖКУ за предыдущий месяц можно будет до 15-го числа, а не до 10-го, как было раньше, а предоставить платежные документы получится до 5-го числа (вместо 1-го). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
При этом сроки будут едиными для всех — из Жилищного кодекса РФ исключат возможность установки иных дат, в частности, в договоре управления многоквартирным домом. Ожидается, что это повысит стабильность платежей, однако потребует внимательности и корректного планирования бюджета от жильцов.
Кроме того, будет усилен контроль над долгами и их учетом: данные о начислениях, домах и задолженностях должны быть вовремя отображены в государственной системе ЖКХ, а данные о исполнительных производствах должны обновляться приставами. Это позволит снизить количество спорных начислений и увеличить их прозрачность.
…НО ДОРОЖЕ
Не обойдется в следующем году и без традиционной индексации тарифов.
Так, в январе 2026 года тарифы повысятся на 1,7%. Это объясняется переносом на январь традиционном июльской индексации, ростом базовых ставок, в частности, НДС, который составит с 1 января 22%, а также увеличением себестоимости ресурсов и энергоносителей.
Вместе с тем, согласно размещенному на портале garant.ru распоряжению правительства России от 31 октября 2025 года №3081-р, срок повторной индексации переносится с 1 июля на 1 октября.
Будут проиндексированы тарифы на электроэнергию, на услуги по передаче электроэнергии коммерческим потребителям и населению, а также тарифы на газ, холодную и горячую воду, отопление, водоотведение, электричество и обращение с твердыми коммунальными отходами. Тарифы повысятся неравномерно — от 8% до 22% в зависимости от региона.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, электроэнергия подорожает на 11,3% в 2026 году, в 2027 и 2028 годах рост тарифов составит 8,6% и 9,1% соответственно. Совокупный платеж за ЖКУ в следующем году будет увеличен на 9,9%, в ряде регионов рост может быть еще более существенным. По данным Центробанка, такой рост тарифов может прибавить около 0,4% к темпам инфляции.
Сама же методика расчета по приборам учета или нормативам будет прежней, заявил в интервью «Известиям» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Изменений формул, установленных в постановлении правительства России №354 и статьях 154–157 Жилищного кодекса РФ, не ожидается, заверил он. Изменения коснутся индексов, сроков и административных правил выставления квитанций.
А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ
Коснутся изменения и правил работы с газовым оборудованием в жилых домах. Нововведения для управляющих компаний, согласно Федеральному закону №308-ФЗ, вступят в силу с 1 марта.
Цель новшеств — повысить безопасность использования газового оборудования и определить, с какой компания можно заключить договор на внутридомовое газовое обслуживание.
Так, газораспределительная организация выполняет ремонт и обслуживание, если дом подключен к природному газу. Если используется сжиженный газ, работы проводит поставщик сжиженного углеводородного газа, а при использовании баллонного газа работы доверяют уполномоченному поставщику. Также к работам можно привлекать другие организации при условии соблюдения требований правительства и взаимодействия с газораспределительной организацией.
Методика расчета цен будет утверждена Федеральной антимонопольной службой России, а цену установят региональные регуляторы. До этого утверждением цен занимались газораспределительные организации.
НОВЫЕ ПАСПОРТА
Кроме того, с 1 марта будут введены электронные паспорта многоквартирных домов. В цифровом виде здесь будет представлена вся информация о доме — разрешительные документы на строительство и техническое состояние строительных конструкций и инженерных схем, статус аварийности, уникальные номера объектов, общие сведения и другие данные.
Паспорта помогут не только получать актуальную информацию о домах, но и улучшат качество управления жильем. Это важный инструмент планирования ремонтных работ и мониторинга состояния жилого фонда для ТСЖ и управляющих компаний.
Также был определен порядка сбора данных о многоквартирных домах. Они будут поступать от застройщиков, региональных операторов капремонта, ЖСК, ТСЖ, управляющих компаний и из Единого госреестра недвижимости. Это гарантирует точность и полноту получаемых сведений.
