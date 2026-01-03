Кроме того, на органы госжилнадзора возложат обязанности не только по проверке документов, но и по контролю взаимодействия с собственниками жилья.

Отдельный порядок предусмотрен для москвичей. Для обязательного взаимодействия с горожанами можно будет пользоваться региональными информационными системами, то есть вместо MAX можно использовать систему «Электронный дом» или реализовать их интеграцию.

ЗАПЛАТИТЬ МОЖНО ПОЗЖЕ…

Также в 2026 году будут перенесены на пять дней предельные сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг и предоставления платежных документов: с 1 марта оплатить ЖКУ за предыдущий месяц можно будет до 15-го числа, а не до 10-го, как было раньше, а предоставить платежные документы получится до 5-го числа (вместо 1-го). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом сроки будут едиными для всех — из Жилищного кодекса РФ исключат возможность установки иных дат, в частности, в договоре управления многоквартирным домом. Ожидается, что это повысит стабильность платежей, однако потребует внимательности и корректного планирования бюджета от жильцов.

Кроме того, будет усилен контроль над долгами и их учетом: данные о начислениях, домах и задолженностях должны быть вовремя отображены в государственной системе ЖКХ, а данные о исполнительных производствах должны обновляться приставами. Это позволит снизить количество спорных начислений и увеличить их прозрачность.

…НО ДОРОЖЕ

Не обойдется в следующем году и без традиционной индексации тарифов.

Так, в январе 2026 года тарифы повысятся на 1,7%. Это объясняется переносом на январь традиционном июльской индексации, ростом базовых ставок, в частности, НДС, который составит с 1 января 22%, а также увеличением себестоимости ресурсов и энергоносителей.

Вместе с тем, согласно размещенному на портале garant.ru распоряжению правительства России от 31 октября 2025 года №3081-р, срок повторной индексации переносится с 1 июля на 1 октября.

Будут проиндексированы тарифы на электроэнергию, на услуги по передаче электроэнергии коммерческим потребителям и населению, а также тарифы на газ, холодную и горячую воду, отопление, водоотведение, электричество и обращение с твердыми коммунальными отходами. Тарифы повысятся неравномерно — от 8% до 22% в зависимости от региона.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, электроэнергия подорожает на 11,3% в 2026 году, в 2027 и 2028 годах рост тарифов составит 8,6% и 9,1% соответственно. Совокупный платеж за ЖКУ в следующем году будет увеличен на 9,9%, в ряде регионов рост может быть еще более существенным. По данным Центробанка, такой рост тарифов может прибавить около 0,4% к темпам инфляции.