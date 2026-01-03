ПВО сбила над Россией 22 украинских беспилотника
3 января 202607:35
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали более 20 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
Военные перехватили и уничтожили 22 украинских БПЛА самолетного типа.
Так, 12 дронов сбили в Крыму, шесть - в Краснодарском крае, два – в Ростовской области. Еще по одному беспилотнику ликвидировали над Адыгеей и водами Азовского моря.
Ранее средства ПВО уничтожили пять украинских дронов в Нижегородской, Белгородской областях и Московском регионе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru