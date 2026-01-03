ПВО сбила над Россией 22 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали более 20 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

Военные перехватили и уничтожили 22 украинских БПЛА самолетного типа.

Так, 12 дронов сбили в Крыму, шесть - в Краснодарском крае, два – в Ростовской области. Еще по одному беспилотнику ликвидировали над Адыгеей и водами Азовского моря.

Ранее средства ПВО уничтожили пять украинских дронов в Нижегородской, Белгородской областях и Московском регионе.

