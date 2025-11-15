Рудковская объявила об открытии отельного бизнеса с Плющенко
В эфире НСН продюсер Яна Рудковская призналась, что их отели будут предназначены для клиентов выше среднего класса, и что четыре отеля сейчас запускают на реставрацию.
Звездный продюсер Яна Рудковская на церемонии вручения премии журнала «Ok!» поделилась, что собирается открыть с мужем фигуристом Евгением Плющенко сеть исторических бутик-отелей в полуразрушенных усадьбах разных городов России. Ее слова приводит спецкор НСН.
«Сейчас мы с Евгением (Евгений Плющенко, супруг Яны Рудковской – прим. НСН) встречали новый вектор — это исторический отель. Мы хотим сделать в России в знаковых местах бутик-отели в полуразрушенных усадьбах. В каких именно городах — пока секрет. Сначала надо подписать соглашения с губернаторами. Отели будут иметь историческое значение, и их внутренние интерьеры тоже. Скоро будет еще и отельный бизнес. Отели будут доступны для клиентов чуть выше среднего класса. Но зато они будут жить в историческом месте, в исторических интерьерах, смогут прикоснуться к истории. Сейчас мы запускаем четыре отеля на реставрацию. Это будет сеть, но каждый особняк имеет свое название, у каждого есть большая история, а также история того, кто там был и жил. Гости, которые будут приезжать — будут жить практически один в один как будто в то время. Будем сами там встречать гостей, особенно в первую неделю открытия», - поделилась она.
По словам знаменитости, срок реализации проекта отелей займет до 18 месяцев.
«Проектом будет заниматься огромная команда реставраторов и строителей. И сроки не маленькие — от года до 18 месяцев. Одно дело построить заново, а другое — восстановить по старинным эскизам и чертежам. Выбираем одних из лучших реставраторов, потому что важно, чтобы этот проект был надежным. Ничего не должно случиться. Одному из объектов в 2027 году будет 300 лет. Поэтому все должно быть так же, как 300 лет назад», - заключила собеседница НСН.
Ранее Яна Рудковская раскрыла, зачем планирует купить усадьбу легендарного ювелира Карла Фаберже, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рудковская объявила об открытии отельного бизнеса с Плющенко
- Сербия добилась отсрочки от американских санкций для подконтрольной России NIS
- Сериал «Камбэк» продлили на второй сезон
- Фонд капремонта Москвы потребовал взыскать задолженность с телеведущего Гусмана
- Создательница «Телепузиков» назвала пустыми современные детские передачи
- Режиссер Бурнашев: Новый якутский хоррор «Thaw» покажут в США
- Рэпера Гуфа оштрафовали на 9000 рублей
- Певец Денис Клявер посоветовал смотреть советскую классику для новогоднего настроения
- В Смоленской области предложили запретить аборты в частных клиниках
- В Госдуме начали обсуждать ограничение продажи имитирующей алкоголь продукции детям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru