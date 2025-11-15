Рудковская объявила об открытии отельного бизнеса с Плющенко

«Сейчас мы с Евгением (Евгений Плющенко, супруг Яны Рудковской – прим. НСН) встречали новый вектор — это исторический отель. Мы хотим сделать в России в знаковых местах бутик-отели в полуразрушенных усадьбах. В каких именно городах — пока секрет. Сначала надо подписать соглашения с губернаторами. Отели будут иметь историческое значение, и их внутренние интерьеры тоже. Скоро будет еще и отельный бизнес. Отели будут доступны для клиентов чуть выше среднего класса. Но зато они будут жить в историческом месте, в исторических интерьерах, смогут прикоснуться к истории. Сейчас мы запускаем четыре отеля на реставрацию. Это будет сеть, но каждый особняк имеет свое название, у каждого есть большая история, а также история того, кто там был и жил. Гости, которые будут приезжать — будут жить практически один в один как будто в то время. Будем сами там встречать гостей, особенно в первую неделю открытия», - поделилась она.