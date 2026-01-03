В Мексике после землетрясения произошло 936 афтершоков
3 января 202606:31
Более 900 афтершоков произошло в Мексике после землетрясения. Об этом сообщила сейсмологическая служба страны.
«Зафиксировано 936 афтершоков землетрясения магнитудой 6,5», - говорится в заявлении ведомства в соцсети Х.
Ранее национальная служба сообщила, что в штате Герреро на юге Мексики произошли подземные толчки магнитудой 6,5. Землетрясение также ощущалось в штатах Морелос, Халиско, Оахака, Табаско, Колима.
