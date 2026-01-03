В Мексике после землетрясения произошло 936 афтершоков

Более 900 афтершоков произошло в Мексике после землетрясения. Об этом сообщила сейсмологическая служба страны.

В Перу из-за землетрясения пострадали по меньшей мере 25 человек

«Зафиксировано 936 афтершоков землетрясения магнитудой 6,5», - говорится в заявлении ведомства в соцсети Х.

Ранее национальная служба сообщила, что в штате Герреро на юге Мексики произошли подземные толчки магнитудой 6,5. Землетрясение также ощущалось в штатах Морелос, Халиско, Оахака, Табаско, Колима.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеМексика

Горячие новости

Все новости

партнеры