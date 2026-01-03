В Сергиевом Посаде ликвидировали открытое горение на рынке
3 января 202607:50
Открытое горение в торговых павильонах на рынке в Сергиевом Посаде ликвидировано. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Ранее стало известно о пожаре в павильонах рынка «Щедруха». Площадь возгорания составила 3 тысячи квадратных метров.
«Огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре», - указали в МЧС.
К ликвидации ЧП привлекали более 80 человек и 28 единиц техники.
