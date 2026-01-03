В Сергиевом Посаде ликвидировали открытое горение на рынке

Открытое горение в торговых павильонах на рынке в Сергиевом Посаде ликвидировано. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В Сергиевом Посаде загорелись павильоны рынка на площади 3 тысячи квадратных метров

Ранее стало известно о пожаре в павильонах рынка «Щедруха». Площадь возгорания составила 3 тысячи квадратных метров.

«Огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре», - указали в МЧС.

К ликвидации ЧП привлекали более 80 человек и 28 единиц техники.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
