Вводить или не водить? Эксперты поспорили о новых требованиях к здоровью водителей

Если диагноз не подтвердится, и врач выдаст электронное заключение об этом, действие водительских прав восстановят. При обнаружении противопоказаний к вождению гражданину оформят новые права с соответствующей отметкой.

При этом отказ российского Минздрава от тотального медосвидетельствования водителей связан с рисками возникновения коррупциии, заявил НСН координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

По его словам, изначально планировалось ввести два обязательных анализа для водителей, каждый из которых стоит 10 тысяч рублей.



«У нас 60 миллионов водителей, каждый год надо платить по 10 тысяч за анализ, 60 миллиардов рублей в год, средняя зарплата в стране 30 тысяч рублей», - рассуждает Шкуматов и приходит к выводу, что таких денег у населения в массе своей нет.