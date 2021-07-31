Вводить или не водить? Эксперты поспорили о новых требованиях к здоровью водителей
Автоэксперты и политологи обсудили в эфире НСН новые требования к здоровью водителей.
Данные о здоровье водителей будут автоматически передаваться в министерство здравоохранения России, в случае выявления несовместимых с управлением машины серьезных заболеваний автомобилиста временно лишат прав. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на проект поправок к закону о безопасности дорожного движения.
Отмечается, что при обнаружении заболевания-противопоказания для вождения водителя направят на внеочередное медосвидетельствование. С этого момента действие его водительских прав будет автоматически приостановлено.
Если диагноз не подтвердится, и врач выдаст электронное заключение об этом, действие водительских прав восстановят. При обнаружении противопоказаний к вождению гражданину оформят новые права с соответствующей отметкой.
При этом отказ российского Минздрава от тотального медосвидетельствования водителей связан с рисками возникновения коррупциии, заявил НСН координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
По его словам, изначально планировалось ввести два обязательных анализа для водителей, каждый из которых стоит 10 тысяч рублей.
«У нас 60 миллионов водителей, каждый год надо платить по 10 тысяч за анализ, 60 миллиардов рублей в год, средняя зарплата в стране 30 тысяч рублей», - рассуждает Шкуматов и приходит к выводу, что таких денег у населения в массе своей нет.
Реформа планировалась ещё в ноябре 2019 года, но тогда планы увеличить объём исследований и предположения об удорожании справок спровоцировали огромные очереди у наркологических и психоневрологических диспансеров.
Избежать десятикратного увеличения цены на медицинские справки из-за введения Минздравом новых анализов помог водителям президент РФ Владимир Путин. Только после вмешательства главы государства, назвавшего «чушью» решение ведомства, было приостановлено введение нового порядка медосмотра для водителей.
Политолог, экс-советник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Олег Матвейчев в эфире НСН заявил одобрил корректировку действующей схемы контроля водителей, когда права мог получить любой алкоголик или наркоман.
«Мы понимаем, что всевозможных, извините, утырков за рулём стало очень много. И с алкоголем, и с наркотическим опьянением, и проблему эту надо как-то решать. Потому что для того, чтобы взять справку, что ты не состоишь на наркоучёте, всегда требовалось пять минут. Может, не так грубо, как хотели решить в Минздраве, но каким-то другим способом это надо решать», — заключил Матвейчев.
Ранее председатель правления национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева в эфире НСН рассказала, почему автошколы не смогут подавать в ГИБДД сведения о кандидатах водители за пять дней с момента начала обучения.
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