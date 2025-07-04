На круизном лайнере «Николай Карамзин» выявили 37 человек с норовирусом
Роспотребнадзор выявил на круизном лайнере «Николай Карамзин» 37 человек - пассажиров и членов экипажа - с острой кишечной инфекцией, у заболевших обнаружен норовирус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«На круизном лайнере "Николай Карамзин", курсирующем по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Москва, за период с 24.06.2025 по 04.07.2025 выявлено 37 человек с жалобами и симптомами кишечной инфекции. В первые сутки от начала расследования... установлен этиологический агент заболевания – норовирус», - говорится в сообщении.
Специалисты федеральной службы указали на грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров, работу в пищеблоке сотрудников с признаками кишечной инфекции, нарушения требований по приему и условиям хранения продуктов, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое содержание помещений. Роспотребнадзор подтвердил норовирус у повара, кухонного работника и официанта.
Ведомство приняло комплекс мер по недопущению дальнейшего распространения болезни. Заразившихся изолировали в отдельных каютах, им оказывают необходимую помощь, а членов экипажа с инфекцией отстранили от работы.
Специалисты выдали в адрес компании «Московский туристический флот» и судовладельца «Московское речное пароходство» предписания о необходимости провести дополнительные противоэпидемические мероприятия.
Ранее норовирус выявили у 14 детей-пассажиров поезда Екатеринбург — Анапа, заразившихся поместили под наблюдение в условиях стационара, напоминает RT.
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