«Это ответная мера». В Госдуме раскрыли причину отмены концерта Эмина

Концерт Эмина Агаларова в Светлогорске перенесли на 2026 год — первоначальной причиной назвали «обстоятельства непреодолимой силы». Сам исполнитель заявил НСН, что главной проблемой стали изменения в деловом графике. Артист сослался на то, что ему не удалось согласовать выступление в Светлогорске в эти даты. А вот депутат Драпеко не верит, что это — настоящая причина отмены.

«Я считаю, что это ответная мера. С одной стороны, у нас есть заявление МИД, что мы не будем отменять азербайджанскую культуру, но отмена всех российских культурных мероприятий в Азербайджане вызывает раздражение. Возможно, что власти региона боятся негативной реакции зрителей. Я думаю, что надо подождать, пока пройдет волна, и все не успокоится. У нас с Азербайджаном были очень тесные связи, гастроли, а сейчас политическая ситуация нахмурилась — это отразилось и на культуре. Этот период надо просто переждать, и мы вернемся к сотрудничеству», — предположила собеседница НСН.

Ранее в Минкультуры Азербайджана заявили об отмене всех культурных мероприятий, связанных с Россией в связи с действиями российских силовиков в Екатеринбурге. СМИ пишут об отмене концертов в этой стране Басты, Леонида Агутина, группы «Руки Вверх!» и других исполнителей. Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист РФ Денис Майданов заявил НСН, что Россия не будет запрещать концерты Агаларова и других азербайджанских артистов и музыкантов в ответ на действия Баку. Однако на следующий день именно это и произошло.

Пикантности "отмене" Эмина Агаларова придает тот факт, что он был женат на дочери президента Азербайджана и является отцом двух внуков Ильхама Алиева. Этот факт дал основания СМИ предположить, что это личное предупреждение азербайджанскому руководителю о том, что все зашло слишком далеко.

В конце июня в Екатеринбурге были задержаны подозреваемые в убийствах, в числе которых были и выходцы из Азербайджана. При задержании погибли два человека, еще несколько человек получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Расценив действия российских силовиков как гонения на азербайджанцев, Баку предпринял беспрецедентные шаги по сворачиванию культурных связей, правительственного и межпарламентского диалога. В Азербайджане прошли жесткие задержания российских журналистов и граждан РФ, которых обвинили в принадлежности к организованным преступным группировкам. В России тем временем продолжаются аресты "воров в законе" и криминальных авторитетов азербайджанской национальности.

