В Новой Москве столкнулись автобус и два автомобиля
4 июля 202512:29
Автобус и два автомобиля столкнулись в Новой Москве на Киевском шоссе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя городских экстренных служб.
По данным агентства, сообщение об аварии поступило в 10:32. Участником ДТП стал в том числе автобус маршрута 309.
Как отметил источник, из транспортного средства эвакуировали около 40 человек. Данные о пострадавших и обстоятельства ЧП устанавливаются.
Ранее в Екатеринбурге четыре человека пострадали в аварии с участием автобуса и двух легковых авто на Екатеринбургской кольцевой автодороге.
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