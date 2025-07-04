В Новой Москве столкнулись автобус и два автомобиля

Автобус и два автомобиля столкнулись в Новой Москве на Киевском шоссе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя городских экстренных служб.

По данным агентства, сообщение об аварии поступило в 10:32. Участником ДТП стал в том числе автобус маршрута 309.

Как отметил источник, из транспортного средства эвакуировали около 40 человек. Данные о пострадавших и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее в Екатеринбурге четыре человека пострадали в аварии с участием автобуса и двух легковых авто на Екатеринбургской кольцевой автодороге.

