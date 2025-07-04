В Румынии пообещали «ни в коем случае» не отправлять военных на Украину

Румыния не будет направлять военнослужащих для участия в конфликте на Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Илие Боложан в интервью каналу Antena3.

По словам политика, румынское правительство «ни в коем случае» не ставит вопрос о вступлении в конфликт. Как отметил Боложан, Бухарест «ни раньше, ни сейчас» не отправляет граждан для участия в боевых действиях.

В то же время премьер высказался о необходимости увеличения расходов на оборону. По его словам, это особенно актуально для государств на восточном фланге НАТО.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка заявил, что страна не будет направлять своих военных на Украину, напоминает RT.

