Сикорский заявил о повреждении здания посольства Польши в Киеве
4 июля 202512:55
Здание консульского отдела посольства Польши в Киеве получило повреждения в результате нанесенных по городу ударов. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.
«Повреждено здание консульского отдела посольства... все живы и здоровы. Украине срочно нужны средства ПВО», — написал дипломат в соцсети Х.
Сикорский не привел каких-либо доказательств.
Ранее СМИ сообщили, что минувшей ночью в Киеве объявляли воздушную тревогу. В городе были слышны взрывы, пишет RT.
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