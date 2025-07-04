Сикорский заявил о повреждении здания посольства Польши в Киеве

Здание консульского отдела посольства Польши в Киеве получило повреждения в результате нанесенных по городу ударов. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

«Повреждено здание консульского отдела посольства... все живы и здоровы. Украине срочно нужны средства ПВО», — написал дипломат в соцсети Х.

Сикорский не привел каких-либо доказательств.

Ранее СМИ сообщили, что минувшей ночью в Киеве объявляли воздушную тревогу. В городе были слышны взрывы, пишет RT.

